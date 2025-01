Beatrice Luzzi ha lanciato la bomba, facendo uscire una notizia tramite TikTok su quanto sta succedendo al Grande Fratello. L’opinionista di questa edizione ha deciso di seguire un trend popolare in questi giorni, che si intitola “sputo fatti”, e a tal proposito ha parlato di Helena Prestes, del cugino di Titty, sull’eliminazione di Stefano Tediosi e una ship di cui nessuno aveva mai parlato. Indubbiamente dopo la sua rivelazione i social sono esplosi in commenti di ogni tipo facendo andare virale il tag #Stefenzo.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le dichiarazioni una per una di Beatrice Luzzi sul Grande Fratello 2025. Secondo l’opinionista il concorrente che sarebbe dovuto entrare nell’edizione di quest’anno è il cugino di Titty, ovvero il napoletano Antonio Fico, proprietario di un bar e parente di Titty Scialò. Poi una bordata a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, spiegando che l’unica simpatica delle tre Non è la Rai è senza dubbio Eleonora Cecere. “La grande differenza fra Beatrice Luzzi concorrente e Beatrice Luzzi opinionista? Che l’opinionista porta le lenti“, ha continuato l’attrice. Poi, però, ha lanciato la notizia bomba.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia l’hashtag e commenta i fatti di questa edizione

Beatrice Luzzi si è lasciata andare in un simpatico trend su TikTok, svelando le sue personali opinioni sulle dinamiche del Grande Fratello. Si tratta di un trend che si chiama “Sputo sentenze” e moltissimi vip lo stanno proponendo sui loro social. Così, l’opinionista ha lanciato qualche chicca come ad esempio il fatto che secondo lei il grande protagonista di questa edizione è stato il bollitore. Poi la frase choc: “La ship mancata? Lorenzo e Stefano“. Non solo Beatrice Luzzi, ma anche molti dei fan hanno notato del “tenero” tra loro due, che avevano costruito una meravigliosa amicizia. Oltretutto, negli scorsi giorni sono uscite illazioni su Lorenzo Spolverato gay, poi smentite da lui stesso.

Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi secondo Beatrice Luzzi hanno rappresentato la “ship mancata” di questa edizione. Si tratta di una ship che era iniziata circa due settimane prima che Stefano venisse eliminato, e che ha portato i social a diffondere diversi video in cui i due concorrenti del Grande Fratello giocano in piscina e si abbracciano. Tra i due amici volavano frasi apparentemente scherzose, ma che hanno acceso la curiosità nei fan, i quali hanno iniziato a guardarli in modo diverso: “Puoi metterti qua, non è che ti bacio. Perché mi guardi le labbra? Siamo amici, eh“, aveva detto Lorenzo Spolverato in piscina, mentre Stefano fuori dal programma si è augurato di vederlo vincere questa edizione.