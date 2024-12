Il papà di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Il papà di Lorenzo Spolverato è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello 2024 per incontrare il figlio che sta attraversando un momento difficile a causa della crisi con Shaila Gatta. Nel corso della puntata del reality show in onda oggi, lunedì 16 dicembre 2024, il signor Armando varcherà la porta rossa per dare un supporto al figlio, ma anche per rispondere alle parole della mamma di Shaila Gatta. Nella scorsa puntata, la mamma della ballerina ha rivolto parole dure a Lorenzo per poi sussurrare all’orecchio della figlia, prima di andare via, parole che sono diventate virali sui social e che hanno scatenato anche diverse polemiche.

“Non è una brava persona. È gay, lo dicono tutti”. Queste le parole dette dalla mamma di Shaila Gatta e che, in diretta, sono state ascoltate non solo dal pubblico, ma anche da Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi e a cui, questa sera, il padre del modello milanese replicherà.

Papà Lorenzo Spolverato: incontro con Shaila Gatta

Per rispondere alle dichiarazioni della mamma di Shaila Gatta, il papà di Lorenzo Spolverato, come ha anticipato Alfonso Signorini ai microfoni di Pomeriggio 5 nel collegamento all’interno della puntata del 16 dicembre, incontrerà anche Shaila Gatta a cui svelerà anche alcuni dettagli della vita del figlio. Per la ballerina, dunque, arriverà una carezza da parte del padre del ragazzo di cui si è innamorata e con cui è ai ferri corti da un paiodi giorni?

Sul web, sono diverse le ipotesi e tra le tante, i fan degli Shailenzo, come sono soliti chiamare i fan Shaila e Lorenzo, sperano che papà Spolverato dia non solo una carezza a Shaila, ma che apra gli occhi a Lorenzo che, a detta di molti, si starebbe lasciando trascinare da chi agisce contro la coppia e, a tal proposito, l’indiziato è Stefano Tediosi.