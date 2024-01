Beatrice Luzzi lascia il GF, fan di Perla Vatiero esultano: “Ora pensiamo alla vittoria”/ È polemica!

Fan di Perla Vatiero esultano sul web dopo l’abbandono di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023 per lutto

La notizia dell’abbandono di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023 ha fatto il giro del web in pochi minuti. L’attrice è stata colpita da un grave lutto, la morte di suo padre, motivo per il quale ha chiuso la porta rossa alle sue spalle per stare vicina alla sua famiglia. Il web è stato invaso da reazioni e commenti all’uscita dell’attrice dalla Casa, considerata da tutti una delle papabili vincitrici di questa edizione.

Proprio partendo da questo presupposto, alcuni fan di Perla Vatiero hanno letteralmente gioito ed esultato per l’uscita di Beatrice dal gioco. In molti hanno notato dei commenti che hanno poi scatenato grandi polemiche, come chi, condividendo il comunicato con l’annuncio dell’abbandono di Beatrice, ha scritto: “E noi pensiamo solo alla vittoria della Regina”, con tanto di foto di Perla. C’è chi invece ha esultato: “Finalmente Beatrice fuori!”

È polemica per i commenti di alcuni fan di Perla Vatiero: cos’è accaduto

Ad indignare molti è il fatto che Beatrice Luzzi sia dovuta uscire a causa della morte del padre, motivo che rende impensabile ogni tipo di commento di giubilo per la sua uscita. Va però detto che, come fa notare Novella 2000, questi commenti sono stati successivamente cancellati, probabilmente perché, al momento della pubblicazione, i fan di Perla che li hanno scritti non erano ancora a conoscenza delle motivazioni del ritiro di Beatrice Luzzi. Un’attenuante da tener conto ma che, almeno per ora, non spegne la polemica nei confronti di chi ha manifestato felicità – e dunque non solo alcuni fan di Perla – di fronte a questo dramma.

