Beatrice Luzzi lascia momentaneamente il Grande Fratello 2023/ Perché? “Motivi personali”: paura sul web

Perché Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello 2023?

“Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”: è questo il comunicato diffuso dalla produzione sul sito ufficiale e su tutti i social dedicati al reality di Canale 5. Chi sta seguendo la diretta da Mediaset Extra si sarà accorto della scomparsa dagli schermi dell’attrice, che è stata costretta ad abbandonare la Casa per una motivazione legata alla sua vita personale.

Beatrice Luzzi furiosa con Marco Maddaloni al Grande Fratello/ "Hai detto una cosa sgradevole e ingiusta"

Oltre a questo annuncio, il Grande Fratello non ha dato ulteriori spiegazioni sull’uscita di Beatrice, né Alfonso Signorini ha risposto alle domande preoccupate che intanto molti fan del GF, e di Beatrice in modo particolare, si stanno ponendo in questi minuti, ovvero: cos’è accaduto all’attrice? Ritornerà nella Casa, come preannuncia il messaggio, o il suo potrebbe essere un addio definitivo?

Letizia e Paolo, sorpresa delle mamme Sara e Sandra al Grande Fratello/ "Siamo con voi": fiume di lacrime

Beatrice Luzzi non torna al Grande Fratello 2023? Web preoccupato

Sul web, sotto il post del Grande Fratello in cui si comunica la sua uscita, in tanti stanno commentando preoccupati. C’è chi spera sia tutto a posto in famiglia: “Speriamo che non è nulla di grave. Prego per te Bea..”; chi pensa al futuro del GF senza di lei: “Pensa che noia quella casa momentaneamente senza di lei!”; chi si augura dunque che torni quanto prima nella Casa: “Non scherziamo bea che qui sennò per me finisce il GF”, “Mi dispiace spero non sia nulla di grave e che ritorni presto. E’ la queen del Grande Fratello non deve uscire definitivamente.” Intanto l’atmosfera nella Casa è confusa ma non preoccupata: i gieffini sono stati inviati nel tugurio e c’è chi si chiede cosa stia accadendo e se ci sia stato un imprevisto vista la loro permanenza lì.

Perla Vatiero: "Greta Rossetti non diventerà la mia migliore amica"/ Silenzio rotto al Grande Fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA