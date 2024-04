Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello il prossimo anno?/ “Ruolo che sentirei nelle mie corde”

Beatrice Luzzi nuova opinionista al GF? Le sue dichiarazioni

Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023. L’attrice di Vivere ha conquistato il cuore del pubblico e della critica con il suo fascino e la schiettezza che la contraddistingue. In molti vorrebbero vederla vestire i panni dell’opinionista nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme?/ "Ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante"

“Io e Alfonso ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro (ride). Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli! (ride). Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde” ha dichiarato l’ex concorrente.

Beatrice Luzzi attacca Perla / "Perchè ha vinto il Grande Fratello? Grazie alla storia con Mirko ha..."

Beatrice Luzzi e il rapporto con Alfonso Signorini: “E’ sempre stato affettuoso con me”

Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini hanno spesso ironizzato sulla loro complicità. “Lo ammetto Beatrice mi fa un certo effetto” ha dichiarato il conduttore ai microfoni del Corriere della Sera. Se da un lato sembra lontana la possibilità di una storia romantica tra loro, l’attrice ha sempre ammesso l’importanza e la stima che nutre verso il giornalista.

“Io ho avuto difficoltà in due, tre diverse occasioni quando, al di là dell’ostilità degli inquilini, ho sentito da parte di Alfonso qualche critica di troppo. Alfonso è sempre stato affettuoso ed empatico con me, ma – com’è giusto che fosse – non mi ha risparmiato anche osservazioni o critiche. Ci sono state delle volte in cui ha affondato più del solito e lì sono crollata. Mi sono resa conto di quanto fosse fondamentale per me la sua vicinanza” ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello a Superguidatv.

Giuseppe Garibaldi, é ritorno di fiamma con Beatrice Luzzi?/ Il gesto social che insinua il dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA