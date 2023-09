Beatrice Luzzi, perchè ha utilizzato la lingua dei segni al Grande Fratello 2023/ Il retroscena sui figli

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi rassicura i figli con la lingua dei segni

Dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, alcune gerarchie sembrano essere già chiare. Indubbio è il fatto che Beatrice Luzzi sia tra i personaggi più influenti di questa edizione, tanto in senso negativo quanto positivo. L’attrice ha già stretto dei rapporti rilevanti arrivando anche ai ferri corti e allo scontro con alcuni concorrenti. Buona parte del suo carisma e del suo carattere forte è già emersa e nelle prossime settimane sicuramente ne vedremo delle belle.

Tra le tante curiosità e discussioni su Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, è spuntato in rete un video che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Nello specifico – per chi si fosse perso l’ultima diretta – l’attrice ha pensato di mandare un messaggio “particolare” ai suoi figli per rincuorarli dopo le ultime vicissitudini vissute nella casa. A colpire è stata però la modalità; Beatrice Luzzi ha infatti incuriosito tutti utilizzando la lingua dei segni.

Grande Fratello 2023, il retroscena sui problemi di udito del figlio di Beatrice Luzzi

Come anticipato, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi si è rivolta alle telecamere per mandare un messaggio di conforto ai suoi figli. L’attrice ha assicurato di stare bene nonostante le scaramucce degli ultimi giorni e che non c’è alcun motivo per preoccuparsi. A colpire però è stato l’utilizzo del linguaggio dei segni; la donna infatti non ha spiegato il perché del ricorso a questa tipologia di comunicazione e in rete sono nate diverse teorie.

Secondo alcuni utenti del web, Beatrice Luzzi avrebbe utilizzato la lingua dei segni al Grande Fratello 2023 unicamente per non farsi comprendere da tutti. Non sarebbe una dinamica nuova; già nelle edizioni passate avevamo osservato metodi simili per lanciare messaggi senza permettere a tutti di comprenderne il contenuto. Come riporta BlogTivvu, su Twitter sarebbe in voga anche un’altra teoria. Secondo alcune voci, pare che uno dei suoi figli abbia dei problemi di udito; ciò giustificherebbe dunque l’utilizzo della lingua dei segni. Chiaramente, potrebbe anche non esserci alcuna ragione clinica dietro questa scelta, magari sarà lei stessa a spiegate più avanti le ragioni di tale gesto.











