Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello 2023 dopo l’uscita per “motivi personali”/ Web si spacca perché…

Dopo essere uscita negli scorsi giorni per motivi personali, Beatrice è pronta a fare nuovamente il suo ingresso in casa

Tutto pronto per il rientro nella casa del Grande Fratello 2023 di Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo aver lasciato temporaneamente la casa per motivi personali, si appresta a tornare in gara tra le mura di Cinecittà. Ad annunciarlo gli autori del Grande Fratello 2023, che nei giorni scorsi hanno anche spiegato i motivi che hanno portato Beatrice ad assentarsi temporaneamente.

“Il papà di Beatrice (86 anni) ha subito un delicato intervento, è andato tutto bene”, l’ulteriore chiarimento postato in seguito dallo staff di Beatrice, sul profilo X (ex Twitter) della concorrente. “Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato”, il ringraziamento dello staff sui social. Eppure c’è una parte del web che non sembra gradire il rientro della Luzzi nella casa, forse perché uscendo ha in qualche modo “violato” le regole del gioco.

Il web si divide per il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, perché?

Dopo la quarantena in albergo, il Grande Fratello 2023 ha dunque dato il via libera al rientro di Beatrice Luzzi nella casa più spiata di Italia. “Senza di lei era una vera noia”, il commento di uno dei tanti fan sui social. “Ancora lei?”, si chiede un altro internauta, forse senza sapere che Beatrice era uscita dalla casa per motivi seri.

“Figuriamoci se stava fuori, non ci sono parole per definirla”, punge una telespettatrice in disaccordo. In tanti, allo stesso tempo, sono felici del suo rientro in gioco, proprio perché Beatrice Luzzi ha contributo in maniera significativa ad alimentare le dinamiche della casa. Basti pensare al chiacchieratissimo scontro della settimana scorsa con Massimiliano, poi risolto durante e dopo la puntata.

