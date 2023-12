Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello?/ Perché è uscita? Parla staff: “Questione delicata ma gestibile”

Beatrice Luzzi quando torna in gioco al Grande Fratello 2023? Ultime notizie

Beatrice Luzzi ha abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello mercoledì 20 dicembre. Con un semplice e stringato comunicato ufficiale la produzione del reality di Canale 5 ha fatto sapere che l’attrice, per motivi personali, ha lasciato la casa senza fornire ulteriori dettagli e gettando i tanti fan e spettatori nella preoccupazione: cos’è successo a Beatrice Luzzi? Dopo giorni di silenzio adesso Blogtivvu ha ricostruito la situazione fino ad arrivare alle ultime notizie. Nella serata di ieri, infatti, in un room di Twitter, lo staff di Beatrice Luzzi, senza scendere troppo nei dettagli, ha spiegato cos’è successo e se e quando l’attrice ritornerà al Grande Fratello.

L’addio momentaneo di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, sempre stando a quanto ha dichiarato il suo staff, è dovuto a motivi familiari, la situazione è delicata ma non ingestibile e sembra certo il ritorno nella Casa del Grande Fratello di Beatrice Luzzi, il problema è il quando. Al momento su questo non si hanno certezze. L’attrice è chiusa in hotel in quarante senza la possibilità di vedere e sentire nessuno come prevede il regolamento ma lo staff si è detto fiducioso sul suo ritorno in gioco. I fan dunque possono tirare un sospiro di sollievo.

Beatrice Luzzi, il motivo dell’abbandono è legato al padre: “Sottoposto ad un delicato intervento”

Nel frattempo, Novella2000 riporta qual è il motivo per cui è uscita Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello. In un primo momento era circolata un fake news secondo la quale l’ex attrice di Vivere sarebbe uscita per la perdita di un caro amico regista. Il motivo in realà è un altro e lo ha comunicato la pagina ufficiale dell’attrice. Il padre di 86 anni è stato sottoposto ad un delicato intervento che per fortuna è andato nel migliore dei modi. Dopo la preoccupazioni, quindi, Beatrice Luzzi può tirare un sospiro di sollievo ed il suo rientro è certo.

Beatrice Luzzi quando rientra al Grande Fratello? Sulla sua pagina ufficiale si legge: “Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare. Forza Fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria” Dunque è solo questione di giorni e non è escluso che rientri anche domani. In effetti l’attrice nel bene e nel male è la protagonista indiscussa del reality di Alfonso Signorini e la sua uscita definitiva sarebbe stata un brutto colpo per il programma.











