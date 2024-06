Beatrice Luzzi ‘snobba’ Perla Vatiero dopo il Grande Fratello 2024?/ “Ha chiesto di non vedere…”

E’ sempre lei, la regina indiscussa del Grande Fratello 2024; Beatrice Luzzi, ancora oggi al centro dell’attenzione, seguitissima dai fan e sempre ‘iconica’ quando si tratta di esternazioni e gesti eloquenti senza particolari filtri. Come racconta Isa e Chia, l’attrice sarà ospite questa sera ad evento di beneficenza organizzato dal settimanale Chi e per l’occasione il suo cammino si incrocerà anche con altri ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. In realtà, pare che Beatrice Luzzi abbia già avuto modo di incontrarli nel tragitto; salvo però aver cambiato strada, ma andiamo con ordine e scopriamo cosa sarebbe successo.

“Non mi sono persa, eccomi qua; sono arrivata, ci sono anche io. Semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi, quali?…”. Queste le parole di Beatrice Luzzi in un video pubblicato sui social e in risposta ai fan che si domandavano, per il viaggio in treno, che fine avesse fatto la propria beniamina. Ebbene, le parole sibilline relative al cambio di vagone hanno immediatamente alimentato la tesi che, incrociati alcuni ex compagni del Grande Fratello 2024, avesse appunto evitato di condividere con loro il tempo durante il viaggio. Ma di chi si tratta? Secondo alcuni indizi, la persona in questione sarebbe Perla Vatiero.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, la ‘faida’ non è ancora finita?

Secondo alcuni, Beatrice Luzzi avrebbe incontrato in treno – per il viaggio con destinazione l’evento di questa sera del settimanale Chi – Perla Vatiero; dunque, l’attrice avrebbe deciso di cambiare scompartimento per non salutarla. Tale teoria è stata poi avvalorata da una indiscrezione giunta all’orecchio di Amedeo Venza, esperto di gossip. “Ero lì nel backstage e ha chiesto espressamente di non vedere i suoi ex colleghi del gf”, a questo punto – come riporta Isa e Chia – lo stesso influencer ha aggiunto: “Vabbè, a questo punto penso si riferisca a Perla Vatiero”.

Chiaramente, non vi è alcuna certezza che il gesto di Beatrice Luzzi fosse legato all’intenzione di evitare Perla Vatiero dopo gli innumerevoli scontri avuti nella casa del Grande Fratello 2024. In ogni caso, è stata lei stessa a risultare “criptica” parlando del cambio di vagone durante il viaggio in treno; quindi, è molto probabile che lungo il tragitto abbia effettivamente vissuto un incontro poco desiderato.











