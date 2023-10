Beatrice Luzzi, stoccata agli autori del Grande Fratello 2023?/ “Campano su di me, dovrei guadagnare di più…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi si sente il “centro” del reality

Nel bene o nel male, al Grande Fratello è necessario mettersi in evidenza al fine di evitare di passare inosservati. L’edizione 2023 del reality, pur essendo iniziata solo da poche settimane, vanta già diversi protagonisti a prescindere da quelli che possono essere gli schieramenti e i giudizi soggetti. “Regina” di quest’anno è senza dubbio Beatrice Luzzi; buona parte delle dinamiche più pungenti e interessanti del reality passano per il suo ruolo, che sia in maniera diretta o indiretta.

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi hanno fatto pace dopo il GF Vip?/ "Era un gioco, nessun rancore…"

Proprio Beatrice Luzzi nelle ultime ore sembra quasi aver affrontato il tema; l’attrice è certamente consapevole del suo ruolo centrale al Grande Fratello 2023, seppur non proprio con accezione positiva. Stando a quanto riporta Leggo, l’attrice si è confrontata in un momento di relax con Giuseppe Garibaldi; quest’ultimo l’ha incalzata vedendola sovrappensiero, trovando la pronta risposta della donna sul contenuto delle sue riflessioni. “Penso che campano tutti sulla mia pelle e per questo dovrei guadagnare molto di più”.

Marco Fortunati punge Massimiliano Varrese: "Lui stuzzica Beatrice"/ "Al Grande Fratello vieni parcheggiato…"

Beatrice Luzzi, l’attrice vanta il favore del pubblico: “E’ l’unica regina lì dentro!”

Le parole di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, parlando con Giuseppe Garibaldi, non lasciano particolare spazio ad interpretazioni differenti. Il parere dell’attrice è chiaro; il suo ruolo nel programma genera interesse, dinamiche e curiosità, a tal punto da meritare un “aumento”. Effettivamente, è difficile non essere d’accordo – a prescindere dalla battuta sul cachet – sul fatto che Beatrice Luzzi abbia in mano le redini del reality dal punto di vista degli scenari più taglienti e dibattuti.

Massimiliano Varrese maschilista? L'ex Valentina Melis choc: "Infatti è finita"/ "Non sono responsabile per…"

Non a caso, sempre il portale Leggo sottolinea come anche sui social buona parte degli utenti si siano detti concordi con il parere dell’attrice. Nonostante diversi coinquilini siano schierati contro Beatrice Luzzi, in rete impazza il suo nome tra i personaggi più iconici del Grande Fratello 2023. “L’unica vera queen lì dentro”, e ancora: “Lucida e consapevole di valere più di tutti… Ha ragione da vendere, la bocca della verità”. Questi alcuni dei commenti più gettonati e riportati dal portale, segno evidente del feedback positivo del pubblico in riferimento alle gesta di Beatrice Luzzi nel reality.











© RIPRODUZIONE RISERVATA