Beatrice Marchetti a rischio?/ L’arrivo di un nuovo naufrago…

Ma davvero c’è qualcuno che può mandare via Beatrice Marchetti dalla sua adorata Isola dei Famosi 2021? Siamo sicuri di no visto che la bella modella continua a mietere successi e non solo presso il pubblico, che apprezza la sua verve da naufraga, ma anche tra le persone che sono già uscite e che adesso fanno il tifo per lei e per il suo percorso.

Dopo aver affrontato il gruppo e in pochi giorni essere stata fatta fuori anche a causa di Awed che in un primo momento si era avvicinato a lei, la modella si è chiusa nel suo percorso solitario prima in compagnia di un diario e adesso con l’amica Francesca Lodo che ha trovato un vero motivo di rinascita. Le due stanno legando molto ma, soprattutto, si fanno forza e fanno una vera vita da naufraghe.

Beatrice Marchetti a rischio all’Isola dei Famosi 2021?

Nei giorni scorsi, infatti, Beatrice Marchetti è riuscita a lanciarsi nella pesca e, armata di kayak, va a largo insieme a Francesca Lodo e le due riescono a portare a casa il pesce per mangiare e continuare ad andare avanti all’Isola dei Famosi. Le due sono convinte che ci sia una grande soddisfazione vivere così perché anche il pesce che pescano ha un’annotazione diversa e, soprattutto, ha un sapore ben diverso da quello che si può comprare in pescheria perché serve per sopravvivere e non per buttarlo via perché in eccesso o altro.

Beatrice Marchetti è sicuramente una delle regine di questa Isola e siamo sicuri che in caso questa sera arrivasse sulla Playa un altro naufrago, lei non uscirà.



