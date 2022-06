Beatrice Marchetti si è sposata: matrimonio con Felix/ Dopo l’Isola dei Famosi…

Matrimonio Beatrice Marchetti e Felix

Super riservata al punto da aver parlato pochissimo della sua vita privata, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti, ha sposato il fidanzato Felix con una cerimonia che si è tenuta lontano dall’Italia e dai riflettori. Bellissima ed emozionata, Beatrice ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram alcune foto del suo matrimonio a cui hanno partecipato parenti e amici. Una notizia, quella delle nozze della bellissima modella, giunta all’improvviso, ma che rapidamente, ha fatto il giro del web. Prima di incontrare Felix, l’uomo che ha sposato e di cui si conosce solo il nome, Beatrice aveva un’altra relazione.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, infatti, la modella era fidanzata con Mathie Magni, imprenditore milanese nel settore delle auto di lusso. Una relazione sempre vissuta con riservatezza così come l’addio. Dopo la fine di quella relazione, Beatrice ha ritrovato l’amore accanto a Felix che ha deciso di sposare.

Matrimonio in Grecia per Beatrice Marchetti

Come riporta la pagina Instagram “The Pipol Gossip, Beatrice Marchetti che ha partecipato all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi conquistando il cuore dei telespettatori, ha sposato il fidanzato Felix in Grecia. E’ stata una vera e propria festa d’amore quella con cui l’ex naufraga dell’Isola ha deciso di coronare il suo amore con Felix.

Al matrimonio, come riporta “The Pipol TGossip” erano presenti alcuni volti noti tra cui anche “Isolde Kostner, ex sciatrice alpina italiana ed ex naufraga, con la quale Beatrice nel corso della permanenza in Honduras aveva legato molto”. Un matrimonio elegante e raffinato quello organizzato dagli sposi che ha rispecchiato perfettamente la personalità della modella.

