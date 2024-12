Icona della musica italiana ma anche bacino di racconti ed esperienze di vita significative; Red Canzian, ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona, si è raccontato passando in rassegna non solo la sua carriera ma anche alcuni momenti esistenziali. “Non so cosa sia la noia, mi piace utilizzare il tempo per fare qualcosa per me e per gli altri. A Natale sono in Cina con ‘Casanova’, primo musical italiano che arriva lì”, inizia così il cantante, sottolineando la sua continua propensione verso gli impegni al fine di non sprecare nemmeno un attimo della sua vita.

Chi è Red Canzian: dal successo con i Pooh alla malattia: “Ho rischiato di morire”/ “L’incidente in auto…”

Parlando del suo ultimo libro, Red Canzian si è soffermato sull’ampio spazio dedicato al concetto di amicizia ma anche sull’amore: “Parlando tanto di amore rischi di cadere nella retorica, l’ho spalmato in realtà in ogni capitolo; l’amicizia è invece è la cifra di riconoscibilità della mia vita e del mio lavoro. Io credo che i pooh saranno ricordati soprattutto per l’amicizia che hanno saputo costruire. Noi non nasciamo dai banchi di scuola, veniamo da 4 città diverse”.

Red Canzian/ Voce dei Pooh a Lo Zecchino d'Oro: "Il mio amore per Venezia ne Il viaggio magico di Marco Polo"

Red Canzian: “Stefano D’Orazio? Fondamentale nella mia vita…”

Red Canzian volge poi un pensiero al compianto Stefano D’Orazio, compagno di mille avventure proprio con i Pooh. “Era speciale, proprio nel suo modo di porsi; sempre sorridente, non si prendeva mai sul serio”. L’attenzione passa poi all’amore che da decenni condivide con sua moglie Beatrice Niederwieser con riferimento anche al rapporto con il figlio, Philip. “La nostra storia è stupenda, soprattutto perchè suo figlio Philip quando mi ha conosciuto era un bambino cresciuto e io per lui ero come l’amico di famiglia, quello che vedeva in tv; oggi invece suona con noi”. Il cantante ha poi aggiunto: “La storia d’amore con mia moglie Beatrice era destinata ad esistere, a volte la vita sceglie per noi”.

Red Canzian: "Dei Pooh resterà la straordinaria amicizia"/ "I miei genitori i primi fan"

La storia d’amore tra Red Canzian e sua moglie Beatrice Niederwieser si collega al rapporto del cantante con il compianto musicista Stefano D’Orazio, fondamentale in quel delicato momento di vita della voce dei Pooh. “Gli amici veri li riconosci da questo; raccontai a lui cosa stava succedendo e mi stavo separando da Delia. Ho parlato con Stefano, lui non mi ha rimproverato o consigliato; è rimasto in silenzio ad ascoltarmi. La mattina dopo, su una musica mia è arrivato il testo di ‘Stare senza di te’, appunto la fotografia di ciò che stava succedendo”. Sulla liaison ha invece aggiunto: “Era una storia difficile, sulla quale forse nessuno avrebbe puntato: e invece ora dura da quasi quarant’anni”. Red Canzian si è espresso con parole al miele anche a proprio di sua figlia Chiara: “Lei è stupenda, sarà sempre la mia bambina anche adesso che ha 25 anni…”.