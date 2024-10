Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian, storico bassista dei Pooh, la loro è una bellissima storia d’amore che dura da più di trent’anni. Non sono molte le informazioni sul suo conto, la donna infatti è sempre stata molto riservata. A differenza del marito non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre rimasta lontana dai riflettori. Non è molto attiva nemmeno sui social ma l’artista pubblica spesso scatti che lo ritraggono insieme a lei.

Sulla moglie di Bruno Canzian, vero nome di Red Canzian, sappiamo che è nata nel 1950 e ha origini tedesche. La donna ha una forte passione per la musica, infatti si è diplomata in pianoforte. In passato ha vissuto a Bolzano e in tutti questi anni è sempre stata la musa ispiratrice del noto componente dei Pooh. In passato lui ha raccontato che il loro primo incontro è avvenuto in un locale di Corvara grazie ad amici comuni, in quel momento entrambi erano impegnati sentimentalmente ma tra loro scattò comunque qualcosa.

Beatrice Niederwieser, l’amore con Red Canzian e la dedica speciale per il loro 30esimo anniversario

Beatrice Niederwieser è legata sentimentalmente al bassista dei Pooh da oltre trent’anni. In una rara ospitata televisiva confessò di essersi innamorata di lui pian piano, il loro non fu infatti un colpo di fulmine. A Oggi è un altro giorno a Serena Bortone parlando del marito rivelò: “Mi sono innamorata del suo modo di essere, di corteggiare, di darsi, di farmi i complimenti.” Red Canzian e la moglie sono stati insieme circa dieci anni prima di sposarsi, convolarono poi a nozze nel 2000 per sugellare il loro amore.

In occasione del loro trentesimo anniversario Red Canzian sui social ha dedicato alla moglie parole davvero speciali e piene d’amore, questo è ciò che ha scritto nel romantico post: “Strappa un altro foglio al calendario, che domani è un altro anniversario. Io e te e il tempo scivola leggero e non ci cambia. C’è passata addosso un po’ di vita, qualche volo e qualche risalita. Io e te, vicini forse più di ieri. E sembra appena un attimo e mi ricordo tutto, e siamo ancora qui innamorati di noi.” In molte occasioni il noto artista ha dedicato splendide parole alla moglie, in una passata intervista fece sapere che andarono a vivere insieme nel 1992 e lei era davvero bella come il sole. Sono trascorsi più di trent’anni dal loro primo incontro e loro sono sempre più complici e innamorati.

Beatrice Niederwieser sempre al fianco di Red Canzian, il senso di colpa dell’artista

Red Canzian ha sempre potuto contare sull’amore e la vicinanza della moglie, da quando si sono innamorati Beatrice Niederwieser è sempre stata al suo fianco, sia nei momenti pieni di gioia e felicità che nei momenti più bui e difficili. In una passata ospitata a Domenica In il bassista dei Pooh ha rivelato che si aggrappa a lei nei momenti difficili ed è incredibile quello che la moglie ha fatto per lui.

Canzian ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute qualche tempo fa, anche in quella occasione Beatrice Niederwieser è sempre stata accanto a lui. In merito a ciò disse: “Mi sento in colpa per aver fatto vivere a lei ed ai miei figli quello che ho passato.”