Beatrice Niederwieser e Delia Gualtieri, moglie e ex Red Canzian/ Famiglia bellissima

Beatrice Niederwieser e Delia Gualtieri sono rispettivamente la moglie e l’ex moglie di Red Canzian, il cantante dei Pooh. Il polistrumentista si è sposato due volte: la prima proprio con Delia Gualtiero. I due si sono sposati nel 1986 dopo 6 anni di fidanzamento e dalla loro unione nel 1989 è nata Chiara Canzian, la primogenita figlia del cantante. Purtroppo il loro matrimonio si è concluso nel 1992. Delia Gualtiero, all’anagrafe Adele Regina Gualtiero, è una cantante e ha incontrato per la prima volta Red nel 1978. Intervistata da Il Giornale di Vicenza, la cantante ha ricordato il primo incontro con l’ex marito: “divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”. Tra i due poi è nato l’amore che li ha spinti al matrimonio e alla nascita della figlia Chiara.

Nel 1992 la coppia ha deciso di separarsi senza però far subire la loro decisione alla loro amatissima figlia Chiara. Sta di fatto che otto anni dopo Red Canzian si è sposato in seconde nozze con Beatrice “Bea” Niederwieser.

Red Canzian dopo il matrimonio con Beatrice “Bea” Niederwieser : “è una famiglia bellissima

Dopo la fine del matrimonio con Delia Gualtieri, Red Canzian si è sposato per una seconda volta con Beatrice “Bea” Niederwieser. Il matrimonio è stato celebrato il 9 luglio del 2000. Da allora Red e Bea sono inseparabili e si amano come se fosse il primo giorno. Proprio uno dei componenti dei Pooh ospite del programma “Oggi è un altro giorno” ha raccontato come è nato l’amore con la sua Bea. “È stato progressivo. Essendo entrambi impegnati e amici tra noi l’abbiamo capito poco a poco. Poi comprendi che faresti più male alla persona che hai accanto rimanendoci insieme che separandoti. Anche perché il sentimento era davvero forte per lei…” – ha confessato Canzian.

Superate le difficoltà iniziali però Red e Bea si sono sposati ed oggi sono felicissimi. “Oggi è una famiglia bellissima. Chiara, figlia della mia prima moglie Delia, ha un rapporto bellissimo con Bea” – ha precisato il cantante dei Pooh.

