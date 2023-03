Beatrice Valli, da Uomini e donne a Back to School/ L’ex corteggiatrice nel cast

Beatrice Valli a Back to School: l’ex corteggiatrice nel cast

Tutto pronto per il ritorno in tv di Back to School, il programma di Italia1 giunto alla sua seconda edizione e quest’anno condotto da Federica Panicucci. Una classe di “Vip” ripetenti dovrà nuovamente affrontare l’esame di quinta elementare sotto l’attenta guida dei loro giovani insegnanti, dei bambini dai 6 agli 11 anni. Il cast sembra ormai confermato e, tra i concorrenti che si metteranno alla prova a suon di matematica, storia e geografia, ci sarà anche Beatrice Valli.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, protagonista dell’edizione del 2014 in cui ha conosciuto il marito Marco Fantini, sbarcherà così alla corte della Panicucci per affrontare questa nuova avventura televisiva. Sul sito di Mediaset Infinity sono disponibili le clip di presentazione dei concorrenti e alcuni divertenti backstage, in cui hanno dovuto affrontare un breve test di cultura generale.

Beatrice Valli, da Uomini e donne a Back to School

Nella clip che la vede protagonista, Beatrice Valli improvvisa una breve presentazione di sé in inglese, per poi cimentarsi con le domande di cultura generale. Dalla figura geometrica con 11 lati al passato remoto del verbo ridere, dall’inizio della Divina Commedia agli oceani, sino al lavoro del paleontologo e ai confini geografici del Molise. Domande che hanno messo in seria difficoltà l’ex corteggiatrice, che diventa a tutti gli effetti una ripetente ufficiale di questa seconda edizione di Back to School e che dovrà sottoporsi ad un intenso ciclo di lezioni, in vista dell’esame finale.

Un’esperienza tv che la metterà a dura prova e che, allo stesso tempo, la riporterà sotto i riflettori televisivi dopo la grande visibilità ottenuta a Uomini e donne. Nel 2014 nel dating show conobbe Marco Fantini e fu subito amore: la coppia, che ora è in attesa del loro terzo figlio insieme, si è sposata lo scorso anno a Capri, nella romantica cornice di Villa Lysis. Una love story che, anno dopo anno, li porta ad innamorarsi come fosse il primo giorno.











