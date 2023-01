Beatrice Valli e Marco Fantini/ Da Uomini e Donne al matrimonio: “un grande amore”

Beatrice Valli e Marco Fantini: l’amore nato a Uomini e Donne

Beatrice Valli e Marco Fantini sono più innamorati che mai. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne che, proprio nel popolare dating show di Maria De Filippi, ha conosciuto la donna della sua vita. Beatrice Valli, infatti, decise di andare a corteggiarlo e da quel momento i due non si sono più lasciati. Correva l’anno 2004 quando Beatrice scese la scala del seguitissimo programma televisivo di Canale 5 facendo immediatamente breccia nel cuore del tronista. Un amore nato sotto le telecamere con qualche diffidenza iniziale, visto che la corteggiatrice era reduce dal matrimonio con l’ex calciatore Nicolas Bovi, padre del primo figlio Alessandro.

Alla fine però ha trionfato l’amore, visto che Marco ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne uscendo dal programma proprio con Beatrice. Da allora i due fanno coppia fissa; anzi dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: Azzurra, nel 2017, e Bianca, nel 2020. Una gran bella famiglia che si prepara ad accogliere il quarto figlio, visto che la coppia è in dolce attesa!

Beatrice Valli e Marco Fantini: quarto figlio in arrivo

L’annuncio del quarto figlio di Beatrice Valli e Marco Fantini è arrivato sui social dove la coppia è seguitissima. Una foto per comunicare che Beatrice è in dolce attesa: “negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile”. Proprio a Verissimo la coppia ha rivelato il sesso del nascituro rivelando che sarà una femminuccia per la gioia della sorellina Azzurra che sta già fantasticando sul nome.

Una cosa è certa: l’amore tra Beatrice e Marco prosegue alla grande. “Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore” – ha scritto la influencer nel giorno del suo matrimonio con l’ex tronista che alla notizia che diventerà papà per la terza volta di una femmina ha detto – “mi toccano altri anni di Frozen. Almeno avremo tanti vestiti da darle”.











