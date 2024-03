Beatriz D’Orsi, chi è la non scelta di Brando a Uomini e Donne/ Reazione in studio: poi il colpo di scena

Chi è Beatriz D’Orsi, la non scelta di Brando a Uomini e Donne

Beatriz D’Orsi è la corteggiatrice non scelta da Brando a Uomini e Donne. La bellissima studentessa che vive a Milano è stata presente all’interno del programma di Maria De Filippi sin dalla prima puntata. Prima di portare avanti il percorso con Brando, Beatriz è anche uscita con Cristian Forti che, tuttavia, ha poi preferito dedicarsi alla conoscenza di altre ragazze. Il rapporto tra Brando e beatriz è sempre stato altalenante. Accanto a periodi dolci e tranquilli ci sono stati anche momenti di crisi e di forti tensioni. Nonostante tutto, in tanti pensavano che la scelta di Brando sarebbe stata proprio Beatriz, ma così non è stato.

Scelta Brando a Uomini e Donne: chi è? Raffaella/ L'ultima esterna prima dei petali rossi

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 marzo, al centro dello studio, Brando annuncia a Beatriz di aver scelto Raffaella Scuotto. Inevitabili le lacrime di Beatriz in studio che, tuttavia, ha poi speso delle belle parole per il tronista.

Il ritorno in studio di Beatriz D’Orsi

Dopo la puntata della scelta di Brando, Beatriz è tornata nello studio di Uomini e Donne su richiesta del tronista Daniele. Dopo aver corteggiato per mesi Brando provando un forte sentimento per lui, richiamata dalla redazione, come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Beatriz è tornata in studio per ascoltare una richiesta di Daniele. Il tronista, colpito dalla ballezza e dal carattere di Beatriz, le chiede di restare per corteggiarlo.

Raffaella Scuotto, chi è la scelta di Brando a Uomini e Donne/ Lacrime in studio: cosa ha risposto lei

Beatriz, tuttavia, pur ringraziandolo, ha deciso di non restare e tornare alla propria vita. Tuttavia, in futuro, il ritorno di Beatriz nello studio di Uomini e Donne non è escluso. L’ex corteggiatrice, a settembre, potrebbe tornare ancora ma stavolta nelle vesti di tronista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA