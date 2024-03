Raffaella Scuotto, chi è la scelta di Brando a Uomini e Donne/ Lacrime in studio: cosa ha risposto lei

Raffaella Scotto, chi è la corteggiatrice scelta da Brando a Uomini e Donne

Dopo mesi di trono, Brando Ephrikian fa la sua scelta a Uomini e Donne nella puntata di oggi 26 marzo 2024. Chi non ha letto le anticipazioni della registrazione, scopre dunque oggi che, tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scotto, la scelta è ricaduta sulla corteggiatrice napoletana. Un percorso complicato, quello di Brando, che ha avuto accesi scontri con entrambe le corteggiatrici, ma che è riuscito a trovare una particolare affinità proprio con Raffaella.

Ma chi è Raffaella Scutto? La nuova fidanzata di Brando Ephrikian è una ragazza di 25 anni, originaria di Napoli. Stando a quanto svela Novella 2000, la corteggiatrice di Uomini e Donne lavora per un brand molto famoso di intimo e lingerie. Ha lavorato in passato come visual merchandiser, commessa e hostess di bordo. Sogna, tuttavia, di aprire una nursery per bambini.

L’animo dolce ma allo stesso tempo esuberante di Raffaella Scuotto è riuscito a fare breccia nel cuore di Brando. Il tronista, dopo lunga riflessione, ha compreso di volere lei al suo fianco per intraprendere una relazione fuori da Uomini e Donne. Un vero colpo di scena, visto che molti erano certi che la scelta ricadesse su Beatriz, viste le mosse del tronista nelle ultime puntate. Ecco perché, quando Brando ha scelto Raffaella, Beatriz, incredula, è scoppiata in lacrime.

Ma qual è stata la risposta di Raffaella di fronte alla scelta? Nonostante la corteggiatrice avesse minacciato di dire no a Brando qualora l’avesse scelta, alla fine Raffaella Scuotto ha ceduto ai sentimenti, dicendogli di sì. La scelta è stata così coronata da un lungo bacio sotto la consueta cascata di petali rossi. Non resta che scoprire cos’è accaduto dopo quel momento, aggiornamenti che arriveranno sicuramente dopo la messa in onda della scelta attraverso i social dei due protagonisti.











