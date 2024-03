Beatriz D’Orsi torna a Uomini e Donne/ La richiesta del tronista Daniele: lei reagisce così

Beatriz D’Orsi torna a Uomini e Donne

Beatriz D’Orsi è tornata a Uomini e Donne anche se solo per pochi minuti. Dopo le lacrime versate per Brando che, durante la scelta, le ha preferito Raffaella Scuotto con cui sta attualmente vivendo la sua storia d’amore, Beatriz è tornata nello studio di Uomini e Donne dove, per mesi, è stata protagonista anche di scontri con Tina Cipollari. Chi pensava che il ritorno di Beatriz fosse dovuto ad una proposta di trono da parte di Maria De Filippi e della redazione, è rimasto deluso. La D’Orsi, infatti, durante le sue ultime puntate da corteggiatrice, ha colpito fortemente il nuovo tronista Daniele.

Ida Platano, lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ "Mio figlio di 13 anni non manda i tuoi messaggi"

Quest’ultimo è arrivato sul trono durante le ultime puntate di Brando prima della scelta potendo così ammirare non solo la bellezza di Beatriz, ma anche il suo atteggiamento al punto da aver chiesto più volte alla redazione della D’Orsi che, così, richiamata in trasmissione, ha deciso di accettare l’invito.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 MARZO 2024/ Mario contro Ida, scontro in studio

Beatriz D’Orsi rifiuta di corteggiare Daniele a Uomini e Donne

Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 marzo 2024, ha annunciato la presenza in studio di Beatriz D’Orsi lasciando senza parole soprattutto Gianni Sperti. Quando Beatriz arriva, Daniele svela che, avendo sempre pensato che non sarebbe stata la scelta di Brando, ha sempre chiesto alla redazione di lei. Dopo la scelta di Brando ha così deciso di farla richiamare per poterle chiedere di restare come sua corteggiatrice.

Beatriz, tuttavia, ringrazia Daniele per l’interesse ma ammette di non voler restare non essendo interessata a lui. Una spiegazione sincera apprezzata anche dallo stesso tronista.

Alessandro Rausa e Maria Teresa, scelta a Uomini e Donne/ Tutti pazzi della coppia del trono over

© RIPRODUZIONE RISERVATA