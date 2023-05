Beautiful, Annika Noelle: “Hope dovrà lottare per la serenità”/ “La crisi con Liam…”

Annika Noelle, alias Hope in Beautiful: “Onorata di far parte della soap…”

Fiction e serie Tv hanno forse un metro di giudizio oggettivo per comprendere quanto il pubblico ne abbia apprezzato storie e trame raccontate nel tempo; la longevità. Ebbene, da questo punto di vista Beautiful è ormai un must delle soap opera e soprattutto in Italia non sembra subire battute d’arresto dal punto di vista del seguito. Sono ormai quasi 4 decenni che la storia della famiglia Forrester incuriosisce e appassiona i telespettatori e sicuramente lo farà ancora a lungo. Una delle protagoniste delle ultime dinamiche è senza dubbio Annika Noelle, nei panni di Hope. La figlia di Brooke Logan ha scelto SuperGuida Tv per un’intervista dedicata a piccoli spoiler su ciò che riguarda il futuro del suo personaggio.

“Non riesco a credere che siano passati già cinque anni. Il tempo vola quando fai un lavoro che ti piace; sono onorata di far parte della soap che va in onda da ben 36 anni“. Inizia così il contributo di Annika Noelle – alias Hope in Beautiful – offerto a SuperGuida Tv, dimostrandosi entusiasta dell’esperienza prima di raccontare alcune curiosità riferite al personaggio interpretato.

Annika Noelle, le anticipazioni sul ruolo di Hope in Beautiful: “I sentimenti per Thomas…”

“Hope sta cercando di fare la cosa giusta, segue il suo cuore. Prossimamente potremmo vederla lottare di più per trovare la serenità”. Prosegue così Annika Noelle nell’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, spiegando come il suo personaggio di Hope in Beautiful vivrà un futuro piuttosto ricco e forse tumultuoso. L’attenzione è rivolta chiaramente alle sue vicissitudini sentimentali, con particolare riferimento all’attuale crisi con Liam. “Hope sta provando dei sentimenti per Thomas ma neanche lei è convinta. Non sappiamo quale decisione prenderà e soprattutto se le cose funzioneranno“.

Annika Noelle racconta dunque a SuperGuida Tv come la natura dei suoi dubbi nei confronti di Liam siano collegati a sentimenti riaffiorati per Thomas, pur non essendo del tutto convinta del da farsi. “In passato era un amore tossico; sono dell’idea che un tradimento non sia ammesso e che nessuno debba usare l’altro come manichino. Vedremo però se sarà Hope o se sarà invece Thomas a scuotere la stabilità trovata con Liam“. Stando alle parole di Annike Noelle, le prossime puntate di Beautiful riserveranno grandi sorprese ai telespettatori in riferimento al ruolo di Hope.











