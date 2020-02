Beautiful/ Anticipazioni 1 febbraio: Zoe interroga Flo!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 FEBBRAIO

Nella prossima puntata di Beautiful, Zoe non si farà convincere dalle lacunose spiegazioni che le vengono fornite da Flo e inizierà a rovistare in tutto l’appartamento di Reese, ora abitato da Flo, alla ricerca di prove. Flo, però, sarà molto brava nel nascondere le prove dell’adozione di Phoebe che altri non è che Beth da tutti creduta morta. Problemi in vista anche per Steffy. La visita di Brooke, infatti, non è del tutto disinteressata in quanto Brooke vuole capire quali siano le intenzioni della giovane circa Liam, ora che lui ha perso la figlia che aspettava da Hope. Intanto Hope raduna tutto il suo staff per comunicare che la collezione Hope For Future riceverà buovi finanziamenti e tutto il supporto possibile dalla casa di moda Forrester: tutti esultano, soprattutto per le difficoltà che Ridge in passato aveva creato, ma Hope non riesce ad essere completamente felice perché il suo pensiero corre sempre alla figlia morta.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge dice alla figlia Steffy che ha ritenuto una follia l’adozione di Phoebe ma la ragazza dice di aver capito di amare la bambina appena averla vista. Ridge, però, insiste sul fatto che le procedure di adozione sono state stranamente molto veloci ma interviene Taylor raccontando come sia riuscita ad accelerare le pratiche grazie ad un suo contatto che vuole restare anonimo. Steffy aggiunge che Carter è stato un valido aiuto ma quando Ridge chiede maggiori dettagli sulla vera madre, le due restano molto vaghe. Appena Steffy si allontana, Taylor prende al volo l’occasione per dire a Ridge che deve convincere Liam a ritornare con Steffy e lasciare Hope perché non è giusto che la ragazza cresca da sola due figlie. Hope, invece, deve fare i conti con il lavoro e con la richiesta da parte di Eric di rinnovare l’intera collezione di Hope For Future. Confida alla madre Brooke di non riuscire ancora a credere che Beth sia morta alla nascita: la sofferenza è troppo grande e non riesce a superarla. Racconta anche di quanto abbia sofferto quando Steffy le ha messo fra le braccia Phoebe per la prima volta e lei ha capito cosa era andare perduto insieme alla vita di Beth. Brooke cerca di consolarla, poi di nascosto si reca a casa di Taylor per congratularsi con lei per la bella novità della bimba.

Intanto Zoe incalza Flo per sapere chi sia. Flo racconta di essere una vecchia amica di Reese ma non vuole svelare altri particolari e accusa la ragazza di fare troppe domande. Visto che Zoe insiste, Flo dice di aver conosciuto il padre Reese a Las Vegas, in un casinò: lei infatti è una croupier e ha conosciuto l’uomo al tavolo da gioco dei dadi. Zoe le confessa che, dopo aver trovato le chiavi di casa svuotando l’armadietto di Reese, ha deciso di ispezionare la sua vecchia casa nel tentativo di capire perché l’uomo sia scappata così repentinamente. Flo tenta di dire a Zoe che sta aspettando alcune persone e che non ha tempo per lei ma la giovane non molla la presa, anche perché ha paura che il padre si sia messo nei guai visto che in passato ha sofferto di ludopatia e che per questo vizio ha rischiato di mettersi nei guai. Flo tenta di depistarla raccontando di quanto Reese sia affezionato alla figlia e sia un padre amorevole e insinua in Zoe il dubbio che l’uomo sia stato costretto a lasciare Los Angeles.





