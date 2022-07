Beautiful/ Anticipazioni 1 luglio: Paris mette in guardia Zoe da Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 1° luglio: Paris avverte Zoe su Quinn

Nella puntata di Beautiful, in onda venerdì 1° luglio, Thomas è ancora molto affranto per la morte di Vinny, e ha fatto realizzare un video-contributo in memoria dell’amico che poi mostra a suo padre Ridge. In quel momento, però, Brooke rompe il momento di cordoglio per raccontare ai due che Liam è tornato da Hope e si sono riconciliati. Poi la Logan chiede a Thomas cosa ne pensa della situazione, per capire se lui sia ancora innamorato di sua figlia.

Altrove, Zoe rassicura Paris su Quinn: è sicura che sia un’amica sincera e che la stia aiutando in modo disinteressato con Carter, convinta che sia l’unica in grado di convincerlo a perdonarla. Paris capisce di non poter far cambiare idea alla sorella, perciò si limita a metterla in guardia: deve stare molto attenta con Quinn. Intanto a casa dell’avvocato, la signora Forrester e Carter continuano a confidarsi i rispettivi problemi sentimentali: tra i due cresce sempre di più l’intesa, e l’avvocato comincia a non porsi limiti nel farle i complimenti.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris è dubbiosa sull’effettiva lealtà di Quinn nei confronti di Zoe, perciò chiede alla sorella se davvero si fidi di lei. Paris ha sentito del passato della donna e sa quante ne abbia combinato, per questo si domanda se una persona capace di tanto possa ritenersi affidabile e non stia rischiando invece Zoe a farla avvicinare così tanto a Carter. A casa dell’avvocato, in effetti, Quinn si sta avvicinando molto a lui con la scusa di confidargli i suoi problemi matrimoniali con Eric. Tra loro c’è un’evidente attrazione, soprattutto quando Quinn lo sorprende senza camicia addosso.

Brooke chiede a Hope se la decisione di perdonare Liam sia stata voluta dal fatto di far felici i figli, ma la giovane Logan rassicura la madre dicendo che si è trattato di molte cose. Ora non vuole più pensare al passato, ma concentrarsi sul futuro. Quando i due sposi restano da soli, Liam racconta ad Hope quanto le sia grato per il perdono. Ovviamente la giovane ignora tutto sull’incidente di Vinny, e Liam non può raccontarle nulla. Negli uffici della Spencer, invece, Wyatt è felice per suo fratello Liam che ha ritrovato la felicità con Hope. Tuttavia, quando Wyatt chiede al padre Bill di prestargli l’auto, la stessa con la quale Liam ha investito Vinny, lui inventa una scusa e gli dice di averla venduta.











