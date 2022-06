Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 giugno: Finn riconosce il corpo di Vinny

Beautiful, dove siamo rimasti: i tormenti di Liam dopo la morte di Vinny

La trama di Beautiful nelle puntate andate in onda nei giorni scorsi ha visto, in primo piano, la morte di Vinny. A provocargliela è stato Liam in un incidente e ora il ragazzo è in preda alla paura e ai sensi di colpa: non ha ucciso una persona qualunque, ma qualcuno con cui non ha avuto buoni rapporti. Per questo, dovessero le indagini ipotizzare che si è trattato di un incidente volontario, Liam rischierebbe grosso. A supportarlo il padre Bill, il quale ha subito cancellato ogni prova, nascondendo i documenti di Vinny e accertandosi che sul luogo dell’incidente non vi siano telecamere di sicurezza.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Liam vacilla dopo la morte di Vinny

Thomas, appresa la notizia, non si dà pace e viene prontamente consolato da Hope. Il ragazzo, nonostante tutto, aveva instaurato nell’ultimo periodo un buon rapporto con Vinny. Anche la stessa Hope è rimasta sconvolta da quanto accaduto e ha deciso di telefonare a Liam per comunicargli la notizia. Anche in quell’occasione il giovane Spencer non ha voluto vuotare il sacco, sebbene abbia vacillato: la verità che si sta portando addosso è più ingombrante del previsto.

Anticipazioni Beautiful puntata 7 giugno/ Thomas identifica il cadavere di Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 8 giugno: Liam annulla l’appuntamento con Hope

Prosegue, nella puntata di Beautiful in onda oggi mercoledì 8 giugno, il tormento interiore di Liam dopo la morte di Vinny. Il ragazzo non si dà pace, vorrebbe raccontare tutta la verità e costituirsi alla polizia, ma il padre Bill glielo vieta. Gli assicura che ogni prova è stata cancellata e che, quando sono fuggiti subito dopo l’incidente, Vinny era già morto e non l’hanno dunque lasciato morire sull’asfalto. Intanto il giovane Spencer decide di annullare l’appuntamento con Hope che avevano fissato per ricucire i rapporti: il ragazzo declina l’invito facendola insospettire.

Beautiful, anticipazioni puntata 5 giugno/ Liam sviene dopo avere investito Vinny

La morte di Vinny ha sconvolto tutti, compreso lo stesso Finn: raggiunto l’obitorio, il medico ha riconosciuto il corpo del giovane ragazzo e chiama Thomas affinché lo raggiunga in ospedale per l’identificazione del corpo del suo amico. Ad accompagnarlo Hope.











