Beautiful/ Anticipazioni 10 agosto: Quinn e Carter, Paris dirà tutto a Zoe?

Beautiful, anticipazioni puntata 10 agosto: Paris dirà tutto a Zoe su Quinn e Carter?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 10 agosto, svelano che dopo aver impedito che rivelasse tutta la verità su Carter e Quinn a Ridge, Shauna tenta di convincere Paris che una rivelazione del genere potrebbe distruggere la ritrovata felicità di Zoe. In ballo c’è molto altro: oltre al futuro della modella, c’è anche il matrimonio di Eric e Quinn. Il patriarca dei Forrester ha sempre creduto nella fedeltà della moglie e l’ha già perdonata per i suoi misfatti in passato, quando cercava di dividere Ridge e Brooke. Per Eric, un altro tradimento da parte di Quinn sarebbe imperdonabile.

Beautiful/ Anticipazioni 9 agosto: Paris sa tutto, il segreto di Quinn e Carter...

Proprio in quel momento, Zoe entra nell’ufficio dove Shauna e Paris stanno parlando e nota che tra le due c’è una certa tensione. La modella assume che deve essere per via del flirt con Carter. Paris sembra decisa a dire tutto alla sorella… Più tardi, Shauna mette in guardia Quinn: Paris sa tutto, e le consiglia di stare molto attenta.

Beautiful/ Anticipazioni 8 agosto: Quinn parla a Shauna di Carter, Paris origlia...

Beautiful, dove eravamo rimasti: Paris scopre di Carter e Quinn!

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Paris origlia dalla porta Quinn e Shauna e scopre la verità: la signora Forrester è la donna con cui Carter è andato a letto. La sorella di Zoe si fa coraggio e affronta Shauna, che finora aveva coperto l’amica, rivelandole di sapere tutto sul tradimento di Quinn e Carter. La Buckingham è arrabbiata, e giudica Quinn un’amica infedele poiché ha agito alle spalle di Zoe, che credeva nelle sue buone intenzioni. Shauna cerca di difendersi e le chiede di tacere sulla questione, perché rovinerebbe la felicità di due coppie che stanno superando i loro problemi.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 agosto: scontro tra Ridge e Bill Spencer?

E in effetti Eric e Quinn ritrovano l’intesa coniugale, dopo una romantica sorpresa che il Forrester ha fatto alla moglie; allo stesso tempo, Carter e Zoe si riscoprono innamorati e passano la notte insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA