BEAUTIFUL/ Anticipazioni 10 e 11 giugno: torte in faccia tra Brooke e Taylor

Torte in faccia tra Brooke e Taylor nella prossima puntata di Beautiful. Durante i festeggiamenti del matrimonio di Hope e Liam che saranno al centro della puntata della soap opera americana in onda martedì 11 giugno, la vecchia rivalità tra i due grandi amori di Ridge tornerà a galla. Tra le due donne voleranno così torte in faccia con Taylor che non nasconderà la propria rabbia per la situazione che sta vivendo la figlia. Steffy, infatti, esattamente come Tayor, è stata costretta a rinunciare all’amore della sua vita come la madre aveva fatto per permettere a Ridge di vivere il suo amore con Brooke. La guerra tra la Logan e la dottoressa che, nonostante siano passati tanti anni non ha ancora dimenticato il passato, sarà al centro della nuova puntata, ma soprattutto, rovinerà il grande giorno di Hope e Liam (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Beautiful, trame e anticipazioni dell’10 giugno: ecco cosa succederà

Le anticipazioni di Beautiful, continuano ad appassionare il pubblico giorno dopo giorno. Vi ricordiamo che la telenovela americana, va in onda ogni giorno sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 13.40.

Anticipazioni: Katie e l’assenza di Bill al matrimonio…

A Beautiful Katie è molto amareggiata per l’assenza di Bill al matrimonio, mentre Thorne analizza il disinteresse che l’uomo mostra nei confronti del figlio. Brooke confida a Ridge che Thorne sollecita Katie ad acquisire la custodia esclusiva di Will, ma lei non è assolutamente d’accordo. Bill deve partecipare ad una importante riunione ed ancora una volta rinuncia alla sua vita privata, in questo caso il figlio Will. Quando lo fa sapere a Katie, la donna va su tutte le furie, e Thorne ne approfitta per consigliare alla donna di chiedere nuovamente l’affido esclusivo del figlio. Hope e Liam nel frattempo si godono le primissime ore da marito e moglie. Brooke e Ridge la pensano in maniera differente su Thorne e Katie. Mentre Bill e Justin sono impegnati con il meeting, l’imprenditore firma un contratto poco conveniente pur di correre dal figlio. Quando arriva da Katie, lei gli dice che Will non vuole incontrarlo. Bill e Thorne si scontrano con forza ed il Forrester conferma che Katie deve domandare l’affidamento esclusivo. Bill lo domanda a Katie che scoppia in lacrime…



