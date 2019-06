Beautiful/ Anticipazioni 7 giugno: scene da un matrimonio e addio pubblico!

Tutto pronto per scene da un matrimonio? Ebbene sì, oggi, tagli permettendo, dovrebbero finalmente andare in onda le nozze tra Liam e Hope che, questa volta, nessuno riuscirà a fermare. La messa in onda del momento clou si avvicina ma adesso gli occhi di tutti sono puntati proprio sulle nozze dell’anno che metteranno alla prova soprattutto Taylor e Ridge e spezzeranno il cuore a Steffy che, però, non smetterà di amare Liam (e nei prossimi giorni lo vedremo bene). Ma il pubblico non smetterà adesso di soffrire visto che da domani dovrà fare a meno della puntata del sabato della soap americana che inizia le sue “ferie” e che lascia il posto alle repliche de L’Isola di Pietro in onda proprio al sabato pomeriggio nelle prossime settimane. Il resto lo scopriremo da lunedì pomeriggio. (Hedda Hopper)

Nuovi scontri ad un passo dal sì

Cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, venerdì 7 giugno 2019? Ecco a seguire, le anticipazioni della telenovela americana in onda dalle 13.40 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Brooke e Taylor non si arrendono ed anzi, daranno letteralmente il peggio di loro nel corso del ricevimento di nozze di Hope. Proprio la neo sposa e Steffy rimarranno inorridite dalle imposizioni delle rispettive madri, implorando ad entrambe di smetterla con questo show. Le due inoltre, solleciteranno le donne a chiedere scusa agli invitati per avere dovuto assistere ad una cosa simile. Ed infatti, il matrimonio di Liam ed Hope sarà ricordato nel corso degli anni per la torta spiaccicata vicendevolmente sulla faccia di Brooke e Taylor che se ci pensiamo, fa anche un po’ ridere. E se la brutta figura è stata servita al posto del dolce, Ridge cerca di consolare la Logan, ironizzando e dicendole di avere movimentato decisamente la serata. Steffy nel frattempo rimprovera con forza la madre, giudicando il suo un comportamento proprio immaturo.

Beautiful, anticipazioni 7 giugno

La figuraccia ormai è stata fatta ed indietro – purtroppo – non si può tornare. Brooke trovandosi da sola in cucina con Taylor è stata aggredita a parole dalla dottoressa, affermando che il matrimonio non si sarebbe dovuto celebrare. Nel tentativo di potere fare ancora qualcosa, si riconosce anche la colpa di Bill Spencer ma, come di consueto, a raccogliere i cocci dell’accaduto è stata proprio Steffy. La Logan nel corso della discussione replica a tono, apostrofando la rivale come una donna invidiosa e rancorosa. Taylor per tutta risposta, afferma che il comportamento di Hope è stato identico a quello di sua madre, che per tutta la vita ha cercato di portarle via l’amore di Ridge. Dopo avere infilato un dito dentro la torta per poterla assaggiare, a Taylor viene la malsana idea di spiaccicarla anche in faccia alla Logan che la intima di smetterla. Dopo averla ricevuta in pieno viso, il “gesto” viene ricambiato senza pensarci nemmeno troppo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA