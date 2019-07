Beautiful/ Anticipazioni 10 luglio: guerra aperta tra le Logan e i Forrester

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 10 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful in onda mercoledì 10 luglio è ormai guerra aperta tra Hope e Steffy. La decisione di Ridge di salvare la linea di Steffy e tagliare, per questioni economiche, la Hope for the future, ha riacceso la rivalità tra lle due ragazze che, dopo aver firmato la tregua con la decisione di Steffy di rinunciare all’amore di Liam, tornano ad essere rivali per motivi professionali. Steffy, infatti, dopo essersi messa da parte permettendo a Liam e Hope di sposarsi nonostante la presenza della figlia Kelly, non ha alcuna intenzione di fare lo stesso con il lavoro. La Intimates, infatti, è l’unica cosa che le rimane e Steffy annuncia di volerla difendere a tutti i costi. Hope, però, non nasconde la propria delusione per la decisione di Ridge al punto da tirare fuori la propria rabbia dando a Steffy “della figlia di papà”. A sua volta, la Forrester ricorda a Hope che la sua situazione non è molto diversa dal momento che Brooke ha fatto di tutto per dare tutto ciò che ha sempre desiderato.

BEAUTIFU: BROOKE ATTACCA RIDGE

La rivalità tra Hope e Steffy causa problemi anche tra Brooke e Ridge. La Logan non nasconde la propria delusione per la scelta di Ridge di salvare la linea di Steffy considerando molto più utie per la Forrester dare un’altra possibilità alla Hope for the future. Nonostante i due viaggino, ormai, su due binari paralleli, Brooke e Ridge cercano di chiarirsi per non mettere in pericolo il loro matrimonio che sta attraversando un momento decisamente difficile. I due, però, non riescono a trovare un punto d’incontro: Brooke, infatti, si schiera apertamente dalla parte della figlia mentre Ridge non ha alcuna intenzione di togliere il suo appoggio a Steffy. Xander, nel frattempo, organizza una sorpresa romantica per Emma al Bikini mentre Zoe ripensa al suo passato con la Barber.





