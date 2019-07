Beautiful/ Anticipazioni 9 luglio: Brooke tradita da Ridge, matrimonio in forte crisi

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL PUNTATA 9 LUGLIO

Il tradimento di Ridge ai danni di Brooke è a centro della puntata di Beautiful in onda oggi, martedì 9 luglio, alle 13.40 su canale 5. Nelle anticipazioni, infatti, la Logan non nasconde la sua profonda delusione per la scelta fatta da Ridge che, messo di fronte all’obbligo di dover decidere se tagliare la Intimates di Steffy o la Hope for the future di Hope, ha scelto di salvare la linea di sua figlia, erede della famosa linea di intimo di Brooke rinunciando così a quella di Hope che, in termini di guadagni, rappresenta più che altro una spesa per la Forrester. Una scelta che per Ridge non è stata facile e che scatena la dura reazione non solo di Hope, ma della stessa Brooke. Il matrimonio tra i due, così, sarà sempre più in crisi. Riusciranno a ritrovarsi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni della puntata odierna di Beautiful.

BEAUTIFUL: BROOKE FURIOSA CON RIDGE

Dopo aver avvertito Ridge di fare una scelta ragionata e di non salvare la Intimates di Steffy solo perchè è sua figlia, Brooke non nasconde la sua profonda delusione. La Logan che, per tutta la sua vita, ha lottato contro tutto e tutti per vivere il suo amore con Forrester, pensava di poter trascorrere il resto della sua vita con lui, ma la rivalità tra Hope e Steffy sta rovinando anche il loro rapporto. Brooke, infatti, si scaglia contro Ridge a cui confessa di sentirsi tradita per la scelta che ha fatto. Lo stilista prova a giustificarsi spiegando alla moglie le sue ragioni, ma ciò non basta a cancellare l’amarezza della Logan. Il matrimonio, dunque, tra i due è sempre più in crisi e, ad approfittarne, potrebbe essere Bill.

BEAUTIFUL, SEMPRE PIU’ LONTANI

Nonostante la gioia per la gravidanza di Hope, Brooke sta attraversando un momento decisamente difficile. La Logan, infatti, si rende conto di non essere più in sintonia con Ridge il quale, oltre a mettere al primo posto Steffy, continua ad appoggiare anche la scelta di Katie di portare in tribunale Bill per togliergli la custodia del figlio Will. Una scelta, quella di Katie, che diversamente da Ridge, Brooke non condivide al punto da aver espresso totale sostegno a Spencer. Bill, da parte sua, è pronto a sfruttare la situazione trascorrendo del tempo con Katie grazie all’appoggio di Brooke. Il matrimonio tra la Logan e Forrester, dunque, potrebbe davvero rompersi.





