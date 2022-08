Beautiful/ Anticipazioni 11 agosto: Quinn gioca d’astuzia con Paris, svela che Zoe…

Beautiful, anticipazioni puntata 11 agosto: Quinn gioca la sua carta per far tacere Paris

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 11 agosto, svelano che Thomas è andato a trovare Liam in carcere e non lo perdona per aver taciuto sulla morte di Vinny. Il giovane Spencer appare dispiaciuto, e alla fine chiede allo stilista di stare vicino a Hope e ai bambini nel caso in cui lui dovesse essere condannato ad anni di prigione.

Wyatt e Flo discutono su quanto accaduto a Bill e Liam, e lo Spencer si meraviglia del fatto che Vinny, quella notte, sia finito proprio davanti all’auto del padre: va al di là di ogni possibile coincidenza. Intanto, Quinn rintraccia Paris, pregandole di non dire nulla a Eric della sua notte con Carter. Poi, la donna gioca d’astuzia nella speranza di metterla a tacere e le rivela che Zoe ha sabotato la sua serata con Zende, settimane prima. Quinn sta cercando di ricattarla, ma Paris resta ferma con la sua idea: la sorella merita di sapere la verità. Quinn arriva a fare un gesto impensabile: si inginocchia a terra e la supplica di tacere.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, dopo aver impedito che rivelasse tutta la verità su Carter e Quinn a Ridge, Shauna tenta di convincere Paris che una verità del genere potrebbe distruggere la ritrovata felicità di Zoe. In ballo c’è molto altro: oltre al futuro della modella con l’avvocato, c’è anche il matrimonio di Eric e Quinn. Lo stilista ha sempre creduto nella buona fede della moglie e l’ha già perdonata in passato per aver cercato di sabotare la relazione tra Ridge e Brooke. Un altro tradimento del genere sarebbe imperdonabile.

Proprio in quel momento, Zoe entra nell’ufficio dove Shauna e Paris stanno parlando e nota una certa tensione tra le due. La modella pensa che deve essere per via del flirt che Shauna ha avuto con Carter. Rimaste sole, Paris sembra decisa a dire tutto alla sorella, mentre Shauna si reca da Quinn e le rivela che Paris sa tutto.

Beautiful, curiosità sulla soap: dalle location al numero di matrimoni

Beautiful, nota negli Stati Uniti col titolo di The Bold & the Beautiful, è una soap americana in onda dal lontano 1987: all’attivo ha quasi 9000 puntate trasmesse in tutto il mondo. Nel corso degli anni sono tanti i personaggi che sono usciti di scena, altri sono stati sostituiti e interpretati da nuovi attori.

Gli unici membri del cast originale sono rimasti due: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester). Proprio per via della sua popolarità globale di cui gode, Beautiful è stato girato in ben 14 città situate in 11 paesi. Per le riprese esterne, la troupe utilizza lo storico Stage 31 della CBS Television City. La soap detiene anche un numero di matrimoni da record: ben 100 tra personaggi diversi; 21 matrimoni sono stati celebrati per Brooke (tra i quali due annullati, e 11 con Ridge).











