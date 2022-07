Beautiful/ Anticipazioni 11 luglio: Carter e Quinn di nuovo a letto insieme

Beautiful, anticipazioni puntata 11 luglio: Carter e Quinn ci ricascano!

Nella puntata di Beautiful di lunedì 11 luglio, Brooke non riesce a non essere scettica di fronte a Eric e Zoe che vogliono dare una seconda opportunità a Quinn. La Logan infatti non crede che la donna potrà mai migliorare. La modella, al contrario, pensa che Eric dovrebbe perdonare del tutto la moglie e riprendere la loro relazione laddove era stata interrotta.

Nessuno sa che, proprio in quel momento, Quinn e Carter ci sono ricascati e sono di nuovo finiti a letto insieme, anche se avevano giurato che non sarebbe successo mai più. Intanto, Zoe di organizzare una sorpresa per l’avvocato, convinta che dopo la loro ultima conversazione ci sia la possibilità di riallacciare un rapporto.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Shauna ha aiutato Quinn a coprire la sua notte trascorsa con Carter davanti a Eric. La Fuller sa quindi che deve confrontarsi con l’avvocato per porre fine a questa loro attrazione. Nonostante tutto, lui stesso non riesce a togliersi dalla testa le immagini della loro notte di passione. Quinn gli racconta di aver detto a Shauna quello che è successo tra loro e di essere stata aiutata dall’amica a non farsi scoprire da Eric. Tra i due l’attrazione è comunque evidente, e finiscono per baciarsi di nuovo, e cedere di nuovo alla passione.

Shauna si è trattenuta a casa di Eric per parlare con lui e convincerlo che Quinn la ama ancora tanto, quindi dovrebbe darle una seconda opportunità. Il Forrester si confida con l’amica, dicendole che fra lui e Quinn ci sono molti problemi di intimità, ma non legati all’attrazione, bensì alla fiducia: Eric sa che Quinn lo tradirà di nuovo. In ufficio da Ridge, i due vengono poi raggiunti da Zoe e Brooke. Quando la modella parla con molta disinvoltura di Quinn, tutti sono stupiti per l’amicizia nata tra lei e Quinn.











