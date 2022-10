Beautiful/ Anticipazioni 11 ottobre: i Forrester contro Sheila, il suo avvertimento

Beautiful, anticipazioni puntata 11 ottobre: Sheila lancia un avvertimento ai Forrester

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 11 ottobre, ci svelano che a Villa Forrester c’è il panico dopo la rivelazione su Sheila e Finn. I Forrester non vogliono avere nulla a che fare con la donna, colpevole di tante malefatte ai danni della loro famiglia. Madre biologica o meno, sono i Finnegan i genitori di Finn. Steffy, stanca delle discussioni, schiaffeggia Sheila. La donna si prende un secondo per incassare il colpo, poi sorride. Prima di lasciare villa Forrester, Sheila lancia ai presenti un inquietante avvertimento…

Beautiful/ Anticipazioni 10 ottobre: Steffy, lo schiaffo a Sheila e le minacce

Una volta che la Carter se n’è andata, gli animi sembrano tranquillizzarsi. Li, però, non perdona Jack per aver mentito sui suoi contatti con Sheila: suo marito era a conoscenza della vera identità della donna e non ha mai detto nulla. Né a lei, né al loro figlio. Finn ribadisce che non ne aveva idea: non l’avrebbe mai riportata nelle loro vite se avesse saputo chi era veramente Sheila Carter. Steffy gli crede, ma lo avverte che quella donna è malvagia ed è in grado di rovinare le vite altrui.

Beautiful/ Anticipazioni 7 ottobre: Finn vuole Sheila al matrimonio, non sa che...

Beautiful, anticipazioni puntata 11 ottobre: Hope e Liam parlano di Sheila

Nella puntata di oggi di Beautiful, Liam e Hope sono tornati nella casa nel bosco dove commentano il finale a sorpresa delle nozze, ripercorrendo la vita di Sheila tra fughe e prigioni psichiatriche. Liam è un po’ amareggiato perché non è riuscito a ballare con sua moglie poiché quella donna ha rovinato tutto. I due poi riflettono sul ritorno di Sheila Carter nelle vite dei Forrester, ed esprimono preoccupazione per Finn e il piccolo Hayes. Siamo davvero sicuri che Sheila Carter sia uscita di scena?

Beautiful, dove eravamo rimasti: Sheila è la madre di Finn e suocera di Steffy

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila ha appena rivelato a Finn di essere sua madre. Sa quanto deve essere uno shock, ma non poteva stare lontana: doveva vedere suo figlio il giorno del suo matrimonio. Dopo tante insistenze e dopo essersi riconciliati, Finn insiste nel presentare sua madre alla sua famiglia, ma non immagina neanche la reazione dei Forrester quando si ritrovano Sheila Carter in casa loro. I presenti sono scioccati, tranne Jack che a quanto pare era in contatto con la diabolica donna da diversi anni, ma non ha mai detto nulla né a suo figlio né a sua moglie Li.

Beautiful/ Anticipazioni 6 ottobre: Sheila e il legame con Finn, tutta la verità

Ridge chiede a suo genero se abbia ingannato Steffy e se era a conoscenza delle sue origini, accuse che il dottore rigetta. La giovane sposa è terrificata all’idea di avere la diabolica Sheila Carter come suocera! Quando Hope suggerisce a Liam di andarsene coi loro figli, Sheila avanza l’idea di conoscere suo nipote. A quel punto Steffy le ordina di stare lontana dalla sua famiglia, specialmente da Hayes, che non dovrà mai conoscere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA