Beautiful/ Anticipazioni 12 e 15 luglio: Steffy e Ridge dicono no alla guerra!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 LUGLIO

Beautiful tornerà in onda lunedì pomeriggio con una nuova puntata in cui Ridge e Steffy diranno ancora no alla guerra con Hope e Brooke. A quanto pare le cose stanno prendendo una piega inaspettata tra le mille polemiche ma rimane il fatto che Ridge chiede alla sua Logan di non voler fare guerra e di optare per la tregua ma lei le fa notare che tra Steffy e Hope non è stata la cosa giusta da fare. Nell’ufficio accanto le due litigano e proprio Steffy decide di prendere in mano la sua vita per dimostrare alla figlia che le donne della sua generazione non devono trovare la felicità nel matrimonio o in un uomo ma nella propria identità, nel lavoro e nella vita, senza mai dipendere da altri. Chi non vuole rinunciare alla guerra sembra essere Katie che incontra i suoi avvocati e si prepara ad andare all’attacco di Bill che dalla sua parte ha Brooke che chiama per l’attacco finale. Forse sarà lei a fermare la sorella? (Hedda Hopper)

STEFFY SI E’ VENDICATA DI HOPE?

Ci siamo. Tutto è pronto per la messa in onda dell’ultima puntata della settimana di Beautiful. La soap americana chiuderà i battenti dopo quella che possiamo definire una settimana di passaggio in cui una decisione, quella di Ridge, chiuderà la pace vista in precedenza e darà il via ad una serie di guerre che potrebbero avere risolti importanti anche per la sua vita privata. Lo stilista ha deciso di mandare avanti la linea di Steffy e mentre la figlia gongola, Hope è in crisi convinta che il suo fosse un lavoro importante e non solo rispetto alla moda e alle passerelle ma anche rispetto al mondo esterno, alle associazioni con le quali ha collaborato e alle giovani a cui il suo messaggio è destinato. Inutile dire che Steffy vede in questa possibilità il suo “pagamento” per aver rinunciato alla sua vita di coppia con Liam, ma sarà davvero solo questo quello che significa?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 12 LUGLIO: BROOKE MOLLA RIDGE PER BILL?

Hope è convinta che la giovane abbia fatto leva sui sentimenti del padre per vendicarsi, in qualche modo, e così lo scontro è servito come quello tra Brooke e Ridge. La Logan non ha trovato giusta la decisione del marito che, però, l’ha pregata di non litigare per le loro figli chiedendole una tregua. Brooke sorride e sembra pronta a dargliela, ma arriverà fino in fondo o avrà un’occasione per ripensarci? Proprio nelle prossime puntate, la bella Logan metterà da parte tutto quello che è successo per dedicarsi a Bill. Lei gli ha già dato il suo appoggio e quando Katie annuncerà il suo fidanzamento con Thorne non farà altro che storcere il naso convinta che si tratti solo di un espediente per portare via Will all’ex marito. Cosa succederà a quel punto? Un primo bacio tra lei e Bill è atteso la prossima settimana, ma si fermeranno a questo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: XANDER TRA ZOE ED EMMA

Chi non si tira indietro quando si tratta di baci, è un altro personaggio di Beautiful ovvero Xander. Il giovane ha deciso di optare per la bella Emma convinto che sia lei la ragazza giusta per lui e per questo le chiederà di passare insieme un pomeriggio ma tutto finirà a rotoli. La giovane non è pronta a lasciarsi andare con lui a differenza di Zoe che ha consolato già ieri Xander dicendosi pronta a qualsiasi cosa per lui. I baci non sono mancati così come le carezze, questo spingerà quest’ultimo tra le braccia di Zoe? Sembra che nella nuova puntata toccherà ad Emma tornare da lui per ringraziarlo di quello che ha fatto e per averle dato del tempo, come reagirà Xander a questi suoi ringraziamenti speciali? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap americana.



