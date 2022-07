Beautiful/ Anticipazioni 12 luglio: Zoe tradita da Carter, Quinn si nasconde…

Beautiful, anticipazioni puntata 12 luglio: Zoe scopre che Carter l’ha tradita

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 12 luglio ci dicono che Brooke confessa a Eric che spera non salvi il suo matrimonio soprattutto se sente che con Quinn non ha più nulla da condividere. L’uomo, però, è ancora molto innamorato di sua moglie.

Zoe si reca a casa di Carter per fargli una sorpresa, ma giunta lì si rende conto che c’è un’altra donna con lui. Sentendosi molto ferita e delusa poiché è riuscito ad andare avanti, la modella si mette alla ricerca della misteriosa amante, trovando i suoi abiti a terra: ovviamente non sospetta che si tratti di Quinn in quanto lei è riuscita a nascondersi sotto al letto per evitare di essere vista.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zoe cerca di mettere una buona parola per Quinn con Eric ma l’uomo le dice immediatamente che non ha piacere di parlare di queste cose con lei perché inopportuno discuterne a lavoro. Anche Brooke è molto contrariata soprattutto per quanto la Fuller ha fatto in passato a lei e a Ridge, quindi non ritiene che sia una buona amica per Zoe, nonostante quest’ultima cerchi di difenderla.

Quando la modella va via e in ufficio restano solo Eric, Brooke e Ridge, il patriarca dei Forrester chiede al figlio, che è il migliore amico di Carter, se pensa che l’uomo abbia un’altra donna. Lui risponde categorico perché non ritiene che l’avvocato possa essere una persona così frivola. Tutti ignorano che proprio in quel momento Carter è nel suo attico insieme a Quinn e i due stanno parlando del fatto che non dovranno mai più cedere alla passione, perché si è trattato di un grave errore. Tuttavia, tra una chiacchiera e l’altra appare chiaro che c’è attrazione tra loro: i due cedono di nuovo, si baciano e finiscono ancora a letto insieme.

