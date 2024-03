Beautiful/ Anticipazioni 12 marzo 2024: Thomas e Hope sempre più vicini, Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 11 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

Beautiful/ Anticipazioni 11 marzo 2024: tensioni tra Hope e Liam a causa di Thomas

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Hope che dispiaciuta che Liam abbia deciso di non vedere la sua sfilata si lascerà consolare da Thomas.

Beautiful, anticipazioni puntata 12 marzo 2024 su Canale 5

Nella puntata di oggi, Hope sarà molto dispiaciuta dell’assenza di Liam alla sfilata che segna un importante traguardo lavorativo. La Logan avrebbe voluto condividere con suo marito un momento così importante della sua carriera, nonostante l’evidente crisi che stanno attraversando.

Liam, però, ha scelto di non voler vedere sua moglie insieme a Thomas e non si è presentato. A consolare Hope ci pensa Thomas. Il Forrester ha approfittato della situazione per lusingare la Logan in ogni modo, cominciando a farle capire di provare ancora un sentimento forte per lei. Hope facendosi prendere dall’entusiasmo della sfilata, non bada al pericolo che sta per affrontare e asseconda Thomas sorridendo alle sue parole. Nel frattempo, Liam cercherà di ritrovare la serenità per poter affrontare sua moglie di nuovo.

Beautiful anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, tra Hope e Liam la tensione è alle stelle a causa della presenza costante di Thomas nella vita della Logan. Il marito ha cercato di farla desistere dal frequentare così spesso villa Forrester, ma questo non ha portato altro che litigi tra i due.

Liam cercherà di far comprendere alla moglie sia più giusto e sicuro che Douglas dovrebbe tornare a vivere insieme a loro. Inoltre, cercherà di farle capire che Thomas è ancora innamorato di lei e questo rappresenta un pericolo per la coppia. Hope, però, non vuole sentire ragioni; si rifiuta di portare via suo figlio dalla casa del padre e del nonno, dove sostiene di vivere felice. Data la decisione della moglie, Liam si sentirà ferito e dirà alla Logan di non voler assistere all’imminente sfilata, nonostante essa rappresenti il momento più importante della sua carriera. Cambierà idea?

