Beautiful/ Anticipazioni 12 novembre: l’insolita richiesta di Eric a Quinn e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 novembre ci svelano che Sheila sta bene, i suoi parametri sono nella norma. Ciò basta per dimetterla dall’ospedale. Steffy ride con soddisfazione: sapeva che era tutta una farsa, e convince anche Finn, il quale ammette finalmente di credere a sua moglie. Prima di andarsene, Sheila cerca di pregare Steffy a concederle un’ultima possibilità, dicendole che è cambiata, ma la giovane non intende ascoltarla. Rimasta sola, Sheila sfoga tutta la sua rabbia.

La serata romantica di Eric e Quinn prosegue senza intoppi. Dopo aver cenato, i due si lasciano andare a un lento in soggiorno. Eric è preoccupato per i bisogni fisici della moglie, ma lei gli ricorda che non sanno cosa riserva il futuro e gli assicura che è felice. Eric afferma che la sua felicità e il suo benessere saranno sempre la sua priorità. Improvvisamente, arriva Carter: ha ricevuto un messaggio da Eric, il quale spiega di avergli chiesto di unirsi alla loro serata. Sia Quinn che l’avvocato sono perplessi. Eric sa quanto sono diventati vicini quando lui ha scelto di allontanare sua moglie, ma quest’ultima lo ferma: non vuole tornare su quell’argomento.

Beautiful, anticipazioni puntata di sabato 12 novembre

Nella puntata di sabato di Beautiful, Eric continua a parlare a Carter, spiegandogli di non riuscire a soddisfare a pieno i bisogni fisici di Quinn. L’avvocato pensa che sia malato, ma la Fuller sa benissimo dove suo marito vuole andare a parare: intende raccontargli della sua disfunzione erettile. La domanda è: a quale scopo? Carter si dispiace per i problemi di Eric, ma l’avvocato resterà particolarmente sconvolto quando lo stilista farà a lui e Quinn un’insolita proposta. Di cosa si tratta?

Steffy e Finn sono tornati a casa, fanno pace e si chiariscono. La Forrester comprende la reazione del marito di fronte a Sheila, lei è sua madre naturale, ed era del tutto logico che lui cercasse un contatto. Steffy, però, lo avverte che devono comunque restare vigili: Finn non ha idea di cosa è capace Sheila Carter.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn corre per controllare i parametri di sua madre. Una volta che Sheila si è stabilizzata, dice a suo figlio che Steffy l’ha attaccata e ha detto le cose più terribili. La Forrester si difende, accusandola di aver inscenato tutto. Nuora e suocera continuano a discutere in maniera concitata, fino a quando Finn ammette a sua moglie di aver mandato lui il messaggio con l’emoji del cuore a sua madre.

Eric ha preparato una cena romantica per sorprendere Quinn. Alla Forrester Creations, intanto, Ridge confida a Carter di essere preoccupato per suo padre. Sta cercando di abituarsi all’idea che Eric ha perdonato Quinn e l’ha riavuta nella sua vita. Anche Carter dice di essere rimasto sorpreso da tale decisione, ma spera comunque che i due risolvano i problemi che hanno nel loro matrimonio.

