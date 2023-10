Beautiful/ Anticipazioni 12 ottobre 2023: il racconto di Li spiazza Bill e Liam

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 ottobre ci svelano che Li continua a sostenere che Finn è vivo ed è tenuto prigioniero da Sheila, ma Bill pensa che la donna abbia subito un trauma talmente significativo da essersi confusa. La dottoressa, però, continua a ribadire la sua idea. Sia Bill che Liam sono esterrefatti. Nel frattempo, Finn lotta per liberarsi dalle grinfie di Sheila, la quale insiste nel non volerlo lasciare andare. Per il giovane, la donna non può provare alcun affetto verso di lui poiché, invece di far sapere alla sua famiglia che è ancora vivo, lo sta tenendo in punizione, lontano da tutti. Intanto, Ridge e Taylor sono sul jet in direzione Monte Carlo e sono piuttosto agitati all’idea di rivedere Steffy, anche per capire in quale stato si trovi.

Taylor si sente in colpa perché avrebbe dovuto essere più vigile, invece ora sua figlia rischia di finire in un centro di recupero. Ridge capisce il suo stato d’animo, e c’è solo Sheila da incolpare. La Carter, ancora con Finn, è dispiaciuta per come è degenerata la questione. Quando era tornata a Los Angeles aveva solo buone intenzioni. Voleva incontrare suo figlio e dirgli che era sua madre, e che non aveva smesso di amarlo. Pensa che tutto sarebbe potuto essere diverso se Steffy fosse stata più gentile con lei. Finn è stanco poiché Sheila non fa che dare le colpe agli altri, invece di prendersela con se stessa.

Beautiful, anticipazioni puntata 12 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Finn ricorda a Sheila che è stata lei a sparare a Steffy, quindi dovrebbe smetterla di cercare di giustificare questa cosa imperdonabile. Sheila odia l’idea che lui non la perdonerebbe mai: sparargli è stato un incidente. Li insiste con Bill e Liam che sta dicendo la verità e comincia a raccontare il modo in cui ha salvato Finn in ospedale perché si rifiutava di accettare l’idea che lui stesse morendo. Lo ha fatto uscire di nascosto, ha firmato il certificato di morte e lo ha portato in un luogo sicuro per dargli le cure di cui aveva bisogno per vivere. Ma Sheila l’ha rintracciata. Ha provato a liberarsi di lei ma ha visto Finn…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn è convinto che sua madre sia stata uccisa da Sheila, ma Li in realtà è viva, ed è stata salvata da Bill, che l’ha portata a casa sua per ricevere tutte le cure necessarie. Liam passa a trovare suo padre e vi trova anche Li, che riconosce. La dottoressa poi accenna al fatto che Finn è ancora vivo, e che si trova con Sheila. Nel frattempo Ridge e Taylor stanno andando a trovare Steffy dopo aver appreso che la ragazza non ha ancora superato il lutto per la morte del marito.











