Beautiful/ Anticipazioni 13 luglio 2023: Sheila prova a scappare, ma viene arrestata!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 luglio ci svelano che Sheila confessa di aver provocato la ricaduta di Brooke quella fatidica notte di Capodanno, al che Ridge reagisce male. Nel frattempo, proprio la Logan afferma di non sapere ancora cosa l’abbia spinta a bere l’ultimo dell’anno. Deacon dice che i Forrester hanno tutte le ragioni per disprezzare Sheila. Brooke ripete che Ridge non la lascerà entrare nella famiglia usando Hayes, così come lui non permetterà più a Deacon di avvicinarsi a lei dopo quel bacio che si sono dati a Capodanno. Intanto, Sheila ammette di aver scambiato le etichette sulle bottiglie di champagne e di aver fatto bere a Brooke. L’ha fatto per riunire Ridge e Taylor e pensava che Steffy l’avrebbe ringraziata per questo.

Sheila prosegue spiegando che anche Thomas aveva scoperto il suo piano, al che la giovane Forrester conferma la sua versione. Ridge si occuperà di suo figlio più tardi, ma ora ha bisogno di sapere che razza di persona è Sheila e cosa le abbia dato il diritto di giocare così con la vita delle persone. Ridge giura che la farà arrestare e rinchiudere in prigione per il resto della sua vita.

Beautiful, anticipazioni puntata 13 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope supporta sua madre: Brooke vorrebbe essere vicina a suo marito in questo momento così difficile, ma si sente ancora in colpa per come ha tradito la sua fiducia a causa di Deacon. La figlia cerca di darle tutto il conforto che può. Nel frattempo, Sheila si sente una vittima nella sparatoria in cui suo figlio ha perso la vita: lei lo ha colpito a morte, ma si è trattato di un incidente. Mentre Steffy le promette che non la passerà liscia, la donna prova a scappare, però sulla porta viene fermata da un agente di polizia…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy ricorda finalmente tutto sulla notte della sparatoria. E’ stata Sheila a spararle e ad uccidere Finn. I suoi genitori vorrebbero chiamare la polizia, la giovane insiste: vuole prima un confronto con la sua terribile suocera affinché confessi tutta la verità. Invitata a casa con una scusa, Sheila è sorpresa ma bene presto capisce le reali intenzioni quando Steffy la accusa di aver ucciso Finn. Sebbene all’inizio neghi, Sheila alla fine afferma che le loro supposizioni sono vere: sì, ha ucciso suo figlio ma aggiunge anche che si è trattato di un incidente, quindi cerca di incolpare sua nuora: se lei l’avesse accolta nella sua famiglia, tutto ciò non sarebbe avvenuto. Inoltre Sheila si lascia sfuggire di aver provocato la ricaduta di Brooke e Capodanno.

Altrove, Brooke e Hope restano stupite quando apprendono da Deacon che i Forrester vogliono accogliere Sheila nella loro famiglia.











