Beautiful/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: Finn e Li di nuovo insieme, Sheila è spacciata

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 ottobre ci svelano che Finn è determinato ad andarsene, costi quel che costi. Sheila si dispera, perché tutto ciò che voleva era solo conoscere suo figlio e stare insieme a lui. Per questo motivo la donna gli chiede di avere compassione di lei e di poter ricominciare da capo. Il medico, però, le promette che non terrorizzerà mai più Steffy e non conoscerà mai Hayes, quini inizia a sganciare tutti i tubi che lo collegano alle macchine e si alza. Sheila cerca di fermarlo, al che Finn le domanda se avrà intenzione di bloccarlo sedandolo di nuovo. La Carter è dispiaciuta, ma ormai suo figlio ha deciso: non le crederà mai più.

Proprio in quel momento, la porta d’ingresso si apre e Bill resta lì a bocca aperta, vedendo Finn davvero vivo e vegeto. Lo Spencer si fa da parte per far entrare Li… Nella casa dove era tenuto prigioniero da Sheila, madre e figlio hanno un’emozionante incontro: lui era convinto che sua madre fosse morta! La Carter va fuori di testa: come ha fatto a sopravvivere dopo essere caduta nella baia con la sua auto?

Beautiful, anticipazioni puntata 13 ottobre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, ignari di tutto, Ridge e Taylor sono in volo per andare a trovare Steffy a Monte Carlo e si disperano perché la loro figlia ha perso Finn, l’uomo che amava di più al mondo. Dopo un po’ vengono avvisati che non avranno il wi-fi fino all’atterraggio. Ridge è frustrato; odia essere irraggiungibile con tutto quello che sta succedendo. Per fortuna Steffy è lontanissima da Sheila… Intanto, Liam rintraccia il vice capo Baker e gli informa che hanno trovato Sheila.

Tuttavia, per avere una posizione esatta deve aspettare suo padre che sta arrivando con Li Finnegan. Hope entra e ascolta la fine della conversazione di Liam mentre spiega a Baker che Li era con Sheila e che Finn è vivo. Il vice capo non riesce a credere a nulla di tutto ciò e chiede di chiamarlo immediatamente non appena riceve l’indirizzo esatto di Sheila…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn è convinto che sua madre sia stata uccisa da Sheila, ma Li in realtà è viva, ed è stata salvata da Bill, che l’ha portata a casa sua per ricevere tutte le cure necessarie. Liam passa a trovare suo padre e vi trova anche Li, che riconosce. La dottoressa poi accenna al fatto che Finn è ancora vivo, e che si trova con Sheila. Senza perdere troppo tempo, Li e Bill si recano dalla Carter. Nel frattempo Ridge e Taylor stanno andando a trovare Steffy dopo aver appreso che la ragazza non ha ancora superato il lutto per la morte del marito.

