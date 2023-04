Beautiful/ Anticipazioni 14 aprile: il segreto di Brooke e Deacon è stato scoperto

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 aprile ci svelano che Thomas confessa alla sua sorella che quella notte di Capodanno Douglas aveva visto Brooke baciare Deacon, riconoscibile dal cappello di Babbo Natale. Inizialmente la Forrester non ci crede, e pensa che il bambino abbia solo una vivida immaginazione, poi il fratello deve convincerla che ciò che ha detto è la pura verità. Steffy si stupisce che Brooke si sia rivolta a Deacon mentre Ridge non c’era. La giovane è convinta che la Logan abbia cerca di nascondere una possibile tresca facendo sì che Douglas, l’unico ad averli visti, non parlasse. Se Ridge venisse a sapere del bacio, il suo matrimonio con Brooke sarebbe al capolinea; per Steffy questo evento cambia ogni cosa e anche Thomas concorda: il loro padre potrebbe voltare pagina e tornare dalla loro madre.

Hope rassicura Brooke: il suo segreto è al sicuro, Deacon non parlerà. A preoccupare la donna è però Douglas, che al momento si trova con Thomas e Steffy. Se il bambino parlasse, c’è un’alta probabilità che i due fratelli Forrester capiscano tutto. E a quel punto anche Ridge verrebbe a sapere del suo bacio con Deacon…

Beautiful, anticipazioni puntata 14 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge non crede che Deacon sia un uomo cambiato ed è certo che farà del male a Brooke o a Hope. E lui non può permetterlo. Sharpe sorride compiaciuto: hanno qualcosa in comune. Entrambi vogliono proteggere le due Logan. Lo stilista, irritato, si chiede a cosa si stia riferendo, ed è sospettoso. Alla Forrester Creations, Katie nota una certa freddezza tra Paris e Zende, quindi apprende che i due si sono presi una pausa perché lei voleva ritrovare la sua libertà. La Logan si domanda se in realtà ci sia un altro uomo che abbia catturato la sua attenzione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke teme che Douglas, l’unico a conoscenza del suo bacio con Deacon, possa rivelare tutto a Thomas e Steffy: a quel punto sarebbe la fine del suo matrimonio. Hope, dopo un confronto con suo padre, assicura sua madre che il loro segreto è al sicuro perché Deacon non parlerà. Sheila sospetta che il suo piano di far crollare Brooke sia funzionato e che la sera di Capodanno sia accaduto qualcosa con Deacon. Intanto Grace sorprende Paris e Carter baciarsi, quindi interroga l’avvocato e lo intima di allontanarsi da sua figlia: l’uomo giusto per lei è Zende, non lui. Nel frattempo, Douglas rievoca la notte di Capodanno e ora ne è certo: ha visto nonna Brooke baciare il papà di Hope, e quindi Thomas capisce tutto.











