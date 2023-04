Beautiful/ Anticipazioni 13 aprile: Grace ha scoperto tutto, Carter e Paris…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 aprile ci svelano che Paris e Carter concordano sul fatto che la loro attrazione deve rimanere segreta. Mentre la ragazza si reca a una riunione, Grace si ferma con l’avvocato: vuole parlare con lui. E lo intima di lasciare stare sua figlia perché Zende è il ragazzo giusto per lei, non lui. Intanto Sheila pensa al fatto che il suo piano contro Brooke sta andando nella direzione giusta. Alla casa sulla scogliera, Thomas dice a Steffy che Douglas gli ha detto di aver visto Brooke baciare Babbo Natale, ma ha capito che non si trattava di Ridge, perché è successo a Capodanno, bensì di Deacon!

Beautiful/ Anticipazioni 12 aprile: Thomas svuota il sacco, Steffy è sotto choc

Hope assicura Brooke che Deacon non racconterà a nulla di quella notte in cui lei ha avuto una ricaduta e hanno finito per baciarsi. La Logan junior afferma che ci si può fidare di suo padre, non potrebbe mai tradire Brooke perché non vuole vederla soffrire. Sua madre spera che non lo faccia neanche Douglas. Liam le ricorda che il bambino pensa che stesse baciando Babbo Natale, non Deacon. Hope è d’accordo: il suo segreto è al sicuro. Brooke spiega che se Thomas, Taylor e Steffy lo scoprissero, sarebbe la fine del suo matrimonio con Ridge.

Beautiful/ Anticipazioni 11 aprile: Sheila è curiosa, Deacon non le dice nulla!

Beautiful, anticipazioni puntata 13 aprile su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila vuole sapere se i drink sono l’unica cosa che Deacon ha condiviso con Brooke a Capodanno. Sharpe la informa che se fosse successo qualcos’altro, sarebbe stata l’ultima persona a saperlo. All’improvviso, arriva Ridge e Deacon intima alla donna di andarsene. Lo stilista si avvicina al bancone e minaccia Sharpe di allontanarsi dalla sua famiglia, specialmente da Brooke e Hope.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke confida a Hope che la sera di Capodanno ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol, e ora teme che “il segreto” venga fuori. Inoltre sa che Douglas li ha visti e ha paura che il bambino si lasci sfuggire qualcosa. Se Ridge dovesse venirlo a sapere, non la perdonerebbe mai! Allo stesso tempo, Steffy è sicura che prima o poi Brooke compirà un passo falso da spingere suo padre a tornare da Taylor. Intanto, Paris e Carter cedono alla loro attrazione, ma Grace vuole sapere perché sua figlia non sta più frequentando Zende e pretende spiegazioni. Poi la donna cerca di convincere l’avvocato a spingere sua figlia a ripensarci con Zende.

Beautiful/ Anticipazioni 10 aprile: Douglas rivela a Thomas di Brooke e Deacon...

Hope si decide ad affrontare suo padre in merito al bacio tra lui e Brooke. La giovane Logan, però, non sa che c’è Sheila nei paraggi, la quale sta cercando di capire cosa si stanno dicendo. Thomas, notando del turbamento nel piccolo Douglas, incita il bambino a dirgli cosa gli è successo, e il bambino conferma che Brooke non stava baciando Ridge quella notte… A quel punto Thomas capisce che si trattava di Deacon!











