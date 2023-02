Beautiful/ Anticipazioni 14 febbraio: Ridge contro Deacon, è di nuovo scontro

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 febbraio ci svelano che terminato il Ringraziamento, Brooke e Ridge si trovano a parlare di nuovo di Deacon. Per lo stilista, l’ex galeotto rappresenta un capitolo oscuro nella vita di sua moglie, motivo per cui anche sua figlia Hope deve allontanarsi da lui. Brooke insiste che la appoggerà, è un’adulta e può prendere da sola le sue decisioni. Ridge è d’accordo su questo punto, ma si domanda se la Logan pensa realmente che lui sia cambiato come vuol far credere…

Intanto, Hope ha invitato Deacon a casa sua; lui la ringrazia per avergli concesso una seconda possibilità e le promette che non lo deluderà di nuovo. Poi dice alla figlia che spera che Brooke lo accetti per l’uomo che è diventato adesso, lasciando intendere che spera ancora in un futuro con la donna. Hope lo incoraggia a non smettere di crederci.

Beautiful, anticipazioni puntata 14 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Liam e Steffy si trovano d’accordo quando si tratta di proteggere i propri figli da persone dalla cattiva influenza come Deacon e Sheila. I due sanno che anche Ridge e Brooke appoggiano la loro visione e preoccupazione per le loro famiglie. Liam si lamenta del fatto che lui e Hope fossero così bene prima che arrivasse Deacon nella loro vita. Steffy sostiene che Hope dovrebbe essere consapevole dell’effetto che la presenza di suo padre potrebbe avere sul matrimonio dei loro genitori. Intanto, alla casa alla capanna, Hope viene richiamata in ufficio e Deacon rimane lì. In quel momento arriva Ridge, che subito si scontra con lui, intimandolo di andarsene…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge e Brooke si trovano in disaccordo quando si tratta di Deacon. Lo stilista lo vorrebbe lontano dalle loro vite, e della stessa opinione sono anche Liam e Steffy, perché sanno cos’ha causato alla famiglia Forrester. La Logan, invece, appoggia sua figlia, sostenendo che Hope sia in grado di prendere le decisioni da sola dato che ormai è un’adulta. Jack è stato cacciato di casa dopo aver rivelato di essere lui il padre biologico di Finn. A quel punto, Sheila gli propone di allearsi per cercare di riprendersi il loro figlio. Thomas confessa a Paris di essere innamorato di lei e le dice che è pronta ad aspettarlo quando deciderà di lasciare Zende. Poi, Paris si confida con Carter. Arriva il Ringraziamento e, mentre la famiglia Forrester è riunita, Sheila e Deacon fantasticano sui propri figli e si ritrovano a mangiare cibo cinese in hotel.











