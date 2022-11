Beautiful/ Anticipazioni 14 novembre: Quinn confusa dalla strana richiesta di Eric…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 novembre ci svelano che Quinn è confusa. Pensava che Eric si stesse godendo la serata e non riusciva a capire perché avesse invitato Carter. Suo marito, però, non sta scherzando: prende molto sul serio i suoi bisogni che non può soddisfare. Eric può essere un marito amorevole e un partner attento, ma non può soddisfarla in camera da letto. Lo stilista, consapevole del legame che unisce sua moglie all’avvocato, li incoraggia a passare la notte insieme. Quinn resta a bocca aperta.

In ufficio, le sorelle Logan cercano di dare un senso al fatto che Eric abbia ripreso Quinn. Donna sa di aver incasinato la sua relazione con lui e giura che non avrebbe mai più commesso quell’errore se ne avesse avuto la possibilità. Katie sente che sua sorella era molto meglio per lui di quanto lo sia Quinn. Brooke non dirà a Donna di sabotare il matrimonio – Quinn lo farà da sola – ma la esorta a far sapere a Eric che lei sarà lì per lui quando lo farà. Donna, però, è troppo buona, e afferma di non volersi mettere in mezzo tra moglie e marito. Katie è contrariata, e Brooke insiste sul fatto che Quinn, in ogni caso, manderà a monte il suo matrimonio.

Beautiful, anticipazioni puntata 14 novembre

Nella puntata di sabato di Beautiful, Quinn inveisce contro Eric, dicendo che non si rivolgerà a un altro uomo. Il marito la ferma, spiegandole che neanche a lui piace questa situazione, ma non ha altra scelta per aiutarla. Eric la ama troppo. Il Forrester ricorda a sua moglie che si è rivolta a Carter in primo luogo per un motivo principale: lui era freddo nei suoi confronti. Quinn protesta; è disposta a rinunciare a tutto per stare con lui. Eric, però, non vuole che rinunci alla sua sessualità. È ciò che lo ha attirato a lei fin da subito, ma le cose ora sono cambiate. Poi, Eric li lascia da soli…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila sta bene, i suoi parametri sono nella norma. Ciò basta per dimetterla dall’ospedale. Steffy ride con soddisfazione: sapeva che era tutta una farsa, e convince anche Finn, il quale ammette finalmente di credere a sua moglie. Prima di andarsene, Sheila cerca di pregare Steffy a concederle un’ultima possibilità, dicendole che è cambiata, ma la giovane non intende ascoltarla. Rimasta sola, Sheila sfoga tutta la sua rabbia.

La serata romantica di Eric e Quinn prosegue senza intoppi. Dopo aver cenato, i due si lasciano andare a un lento in soggiorno. Eric è preoccupato per i bisogni fisici della moglie, ma lei gli ricorda che non sanno cosa riserva il futuro e gli assicura che è felice. Eric afferma che la sua felicità e il suo benessere saranno sempre la sua priorità. Improvvisamente, arriva Carter: ha ricevuto un messaggio da Eric, il quale spiega di avergli chiesto di unirsi alla loro serata. Sia Quinn che l’avvocato sono perplessi. Eric sa quanto sono diventati vicini quando lui ha scelto di allontanare sua moglie, ma quest’ultima lo ferma: non vuole tornare su quell’argomento.

