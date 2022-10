Beautiful/ Anticipazioni 14 ottobre: Quinn sconvolta dalle parole di Eric e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 14 ottobre: Carter si dichiara a Quinn

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 14 ottobre, ci svelano che Carter e Quinn discutono dell’ordine restrittivo per Sheila quando la Fuller riceve un messaggio: i suoi documenti per il divorzio sono stati finalizzati. Carter le fa sapere che una volta che sarà libera, non vuole più che la loro relazione rimanga segreta. Sbalordita dalle sue parole, la donna gli ricorda che, qualora fosse, Eric lo licenzierà; perderà tutto ciò per cui ha lavorato. Carter è un avvocato di successo e troverà lavoro da qualche altra parte: non possono lasciare che altre persone decidano le loro vite. Quinn è felice, non si aspettava una simile dichiarazione.

Alla Forrester Creations, Ridge nota che Steffy è distratta. Non riesce ancora a credere a quello che è successo al suo matrimonio, con Sheila che si è presentata a sorpresa. Suo padre le assicura che avranno un ordine restrittivo entro la fine della giornata. Steffy non riesce a capire come Sheila abbia dato alla luce una persona meravigliosa come suo marito.

Beautiful, anticipazioni puntata 14 ottobre: Eric non vuole più divorziare da Quinn

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla casa sulla spiaggia, dopo un pomeriggio insieme, Paris nota il turbamento di Finn e lo esorta a parlare con Steffy. Poi la giovane si fa avanti, e gli dice che se ha bisogno di qualcuno con cui confidarsi, può parlare con lei.

Quinn entra nella villa dei Forrester e nota che il ritratto di Stephanie è di nuovo sul muro. A quel punto arriva Eric e le spiega che è stato messo su richiesta di Steffy, il giorno del suo matrimonio. Quinn si odia ancora per averlo ferito in quel modo. Una parte di lei lo amerà sempre. Eric non capisce ancora perché lei si sia rivolta a Carter, al che Quinn ribadisce che sono state le circostanze a unirli. Si pentirà di averlo ferito per il resto della sua vita. Eric le crede. Quando Quinn si muove per firmare i documenti, Eric la ferma e la sorprende, dichiarando di non voler divorziare più da lei.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Sheila contatta Finn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric, Ridge e Brooke chiedono a Carter un ordine restrittivo contro Sheila, dopo quanto accaduto al matrimonio. Intanto, quest’ultima non ha nessuna intenzione di allontanarsi dalla vita di suo figlio e di suo nipote, quindi escogita un piano per avvicinarsi a loro. Si finge un addetto di laboratorio e riesce con l’inganno ad ottenere il numero personale di Finn, a cui scrive un messaggio. Nonostante Steffy gli abbia fatto promettere di stare lontano da Sheila e di non avere alcun contatto con lei, Finn finisce per risponderle con un emoticon a forma di cuore. Ciò non fa altro che alimentare le aspettative di Sheila, ed è sicura che suo figlio le voglia già bene.

