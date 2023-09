Beautiful/ Anticipazioni 14 settembre 2023: Finn si risveglia? Sheila è preoccupata

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 14 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 settembre ci svelano che Ridge raggiunge Taylor per assicurarsi che stia bene. Dato che il vice capo Baker e i suoi uomini non sono ancora riusciti a rintracciare Sheila, lo stilista è molto preoccupato. I due poi decidono di chiamare Steffy per chiacchierare un po’. La giovane ammette di essere triste perché continua a chiedersi come sarebbe stato se Finn fosse ancora vivo. Viaggiare all’estero per un po’ ha aiutato i bambini, mentre lei sta ancora cercando di accettare la perdita di suo marito. Taylor la esorta a farsi coraggio, mentre Ridge le promette che riusciranno a catturare Sheila. Dopo aver salutato Steffy, Ridge conforta Taylor, che non riesce a smettere di pensare al dolore che prova sua figlia.

Entrambi concordano sul fatto che Steffy non merita nulla di tutto questo e sono semplicemente contenti che non sia a Los Angeles. Taylor non riesce a capire come Sheila potrebbe uccidere suo figlio e poi scappare di prigione. E Finn… era un bravo ragazzo. Ha sempre concesso a Sheila il beneficio del dubbio. Taylor è così felice di essersi trasferita da loro: ha avuto modo di vederli felici insieme. Ridge spera che un giorno Steffy riesca a guarire.

Beautiful, anticipazioni puntata 14 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila tenta il possibile per riportare in vita Finn, provando col defibrillatore (che non ha mai usato). Fortunatamente i suoi tentativi portano a buon fine: il cuore del ragazzo torna a battere. Sheila incolpa Mike per non averla aiutata, mentre lui è preoccupato di cosa potrebbe dire Finn quando si risveglierà del tutto – come spiegherà la sparatoria? Per non parlare dell’uccisione di sua madre, Li, il cui corpo non è stato ritrovato, e neanche i giornali ne hanno parlato. Finn ricomincia a borbottare qualcosa. Sheila quindi ordina a Mike di uscire e si concentra su suo figlio: vuole assicurarsi che quando aprirà gli occhi, la prima persona che vedrà sarà lei, sua madre…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter lascia Paris all’altare per correre tra le braccia di Quinn: i due tornano insieme e possono finalmente vivere in libertà il loro amore. Paris, affranta, riceve il supporto di Zende. Sheila chiede l’aiuto di Mike per assistere Finn, mentre è mistero su dove sia finita Li: la dottoressa è apparentemente morta a causa di un incidente stradale, ma il suo corpo non è stato per nulla ritrovato. Né i media ne hanno parlato. Finn ha una crisi respiratoria, al che Sheila prova a rianimarlo: vuole fare di testa sua invece di contattare il 911, come invece Mike le aveva consigliato. Nel frattempo, a Parigi, Steffy ripensa ai suoi momenti insieme a Finn e a quanto le manca suo marito.











