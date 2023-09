Beautiful/ Anticipazioni 13 settembre 2023: Sheila, corsa disperata per salvare la vita di Finn!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 settembre ci svelano che una disperata Sheila chiede l’aiuto di Mike per rubare dei medicinali che possano tenere in vita Finn. Il giovane giace ancora incosciente sul letto, ma le condizioni non sono del tutto brillanti. La guardia carceraria chiede alla Carter che fine abbia fatto Li, al che la donna ricorda in che modo la madre adottiva del ragazzo sia sparita con quell’incidente che, apparentemente, ha messo fine alla sua vita. Finn si muove ed è agitato, segno che il suo stato di salute sembra peggiorare da un momento all’altra. Sheila è disperata e non sa cosa fare, quindi tenta di fargli il massaggio cardiaco.

Dall’altra parte del mondo, Steffy è nel suo studio di Parigi mentre osserva malinconica una foto di suo marito, ignara che stia lottando tra la vita e la morte a Los Angeles. Mike implora Sheila di chiamare il 911 perché suo figlio ha bisogno di un vero aiuto da persone competenti, ma la donna non vuole ascoltarlo. Preferisce fare di testa sua e tentare di rianimarlo. Sheila stringe la mano di Finn e lo implora di riprendersi. Continua a fargli pressione e all’improvviso il cuore del ragazzo ricomincia a battere. Sheila ce l’ha fatta: è riuscita a salvare suo figlio.

Beautiful, anticipazioni puntata 13 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge raggiunge Taylor per assicurarsi che stia bene. Dato che il vice capo Baker e i suoi uomini non sono ancora riusciti a rintracciare Sheila, lo stilista è molto preoccupato. I due poi decidono di chiamare Steffy per chiacchierare un po’. La giovane ammette di essere triste perché continua a chiedersi come sarebbe stato se Finn fosse ancora vivo. Viaggiare all’estero per un po’ ha aiutato i bambini, mentre lei sta ancora cercando di accettare la perdita di suo marito…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric incoraggia Quinn a correre da Carter prima che sia troppo tardi: l’avvocato sta per sposarsi con Paris. Quinn, dopo l’ultimo e commovente addio al marito, corre dall’uomo che ama per impedire le sue nozze. Quinn arriva appena in tempo per fermare le nozze e rivelare a Carter di essere innamorata di lui. Ora non è più una donna sposata, confermando che il suo matrimonio è finito perché Eric ha deciso di stare con Donna. Dopo attimi di incertezza, Carter lascia Paris all’altare e corre tra le braccia di Quinn.

Paris è triste, sua madre cerca di consolarla. Carter, invece, capisce che deve scusarsi con la ragazza per averla abbandonata in quel modo, non senza ricevere un sonoro ceffone da Grace! Dopo aver pagato le conseguenze delle sue azioni, l’avvocato si riunisce con Quinn: i due finalmente possono vivere in libertà il loro amore, senza alcun pregiudizio.











