Beautiful/ Anticipazioni 15 febbraio: Ridge vuole Brooke dalla sua parte, ma lei…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 15 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 febbraio ci svelano che Ridge è deciso a cacciare Deacon dalla casa di Hope, ma interviene Brooke che ordina al marito di lasciarlo stare. Lo stilista vorrebbe sua moglie dalla sua parte, e insiste affinché si liberi del suo ex. Deacon fa notare che Hope lo ha accolto nella sua vita e lo ha invitato a casa sua, mentre Ridge si comporta come se avesse fatto irruzione. Poi lo avverte: se continuerà a mandarlo via, costringerà Hope a fare una scelta. Ridge è deciso a far valere le sue ragioni, ed è convinto che prima o poi finirà col ferire sua figlia.

Alla Forrester Creations, Hope ricorda a Steffy che Liam è suo marito e ciò che accade nel loro matrimonio e nella loro famiglia sono affari loro. Proprio come Steffy le ha chiesto di rispettare i suoi limiti con Sheila, allo stesso modo, Hope le sta chiedendo di non interferire nel suo matrimonio con Liam. Steffy sostiene che non sta facendo nulla di male, e Liam interviene dicendo che Steffy è solo preoccupata come tutti loro riguardo la situazione con Deacon e Sheila…

Beautiful, anticipazioni puntata 15 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy è preoccupata che Deacon possa ferire Hope, ma quest’ultima non teme affatto che succederà. Liam fa notare che è questo il problema, perciò, per il bene di tutti, è meglio che Deacon lasci la città e non torni più. Hope afferma che se vuole suo padre nella sua vita, farà di tutto affinché accada. Liam le ricorda che sta prendendo quella decisione per più persone oltre che per se stessa: hanno dei bambini a cui pensare; questo dovrebbe essere la loro priorità. Hope non metterebbe mai in pericolo i suoi figli: crede fermamente che le persone possano cambiare, perciò è disposta a dare a suo padre una seconda possibilità.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila chiede l’aiuto di Jack, che è stato cacciato di casa dopo aver rivelato a Finn di essere suo padre biologico, per riconquistare la fiducia del loro figlio. Steffy e Liam sono preoccupati che Hope, accettando Deacon nella sua vita, possa correre in serio pericolo. La giovane Logan, però, origlia la conversazione tra i due, e interviene dicendo a Steffy di non interferire con il suo matrimonio. Ridge si presenta a sorpresa nella casa di Hope ma vi trova Deacon – che era stato invitato da sua figlia – e gli intima di andarsene prima che lo faccia qualcun altro. Tra i due si riaccende lo scontro.











