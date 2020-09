Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre: finalmente le nozze tra Hope e Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 15 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 15 settembre, nessuno ha potuto fare nulla per far capire a Hope che sta commettendo un grande errore e così la ragazza contrae matrimonio con Thomas. Flo, purtroppo, riesce ad arrivare troppo tardi a casa Forrester e quindi, pur volendo, non riesce a impedire le nozze. Intanto Hope si convince sempre di più che la piccola Beth abbia benedetto dal Cielo le sue nozze, prendendo parola grazie alla piccola Phoebe che l’ha chiamata mamma. Steffy le chiede scusa per le parole della bambina perché si rende conto che per la ragazza si sia trattato di un duro colpo, ma la Logan junior sembra invece essere molto felice. Intanto Brooke e Liam continuano a fare pressioni affinché Hope cambi idea e la madre le dice che è ancora in tempo per chiedere l’annullamento delle nozze visto che il matrimonio non è stato ancora consumato. Thomas, però, è deciso a far sì che nessuno si metta fra lui e la moglie, arrivando a minacciare anche Flo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Zoe trattiene Flo in ufficio perché non vuole che la ragazza vada alle nozze di Hope visto che, ancora una volta, la Fulton è molto titubante e vuole rivelare il segreto dello scambio delle culle. La Bunckingham, che già ha dovuto rinunciare al fidanzato Xander, non vuole perdere tutto proprio ora e così cerca di convincere Flo che ormai per rivelare la verità è troppo tardi e che si rovinerebbero solo le vite di tante persone. Secondo Zoe, infatti, la soluzione ideale per tutti è quella di vedere Hope e Thomas sposati così anche Steffy sarà felice e soprattutto nessuna di loro, né Reese, dovranno andare in prigione. Non riuscendo a convincere la sua complice, decide di trattenerla in ufficio in inutili discussioni sperando che nel frattempo a casa Forrester il matrimonio venga celebrato. Flo non si rende conto che la ragazza la sta raggirando anche perché, per superare i sensi di colpa e la paura per quello che sta succedendo per colpa sua, ha bevuto più di qualche bicchiere.

Intanto Hope e Thomas sono davanti all’officiante delle nozze. THomas è al settimo cielo perché pensa di essere ad un passo dal raggiungere il suo obiettivo, mentre Hope, nonostante si sia professata sicura delle sue decisioni, è molto titubante. Prima di pronunciare il sì, prendono la parola alcuni familiari: parla prima Ridge che si dice molto fiero di tutta la strada che ha fatto il figlio, poi parla Brooke che ancora una volta esprime perplessità sulle motivazioni che hanno spinto la figlia a scegliere le nozze e e fra le righe la invita a ripensarci. Tuttavia il matrimonio va avanti e quando si tratta di confermare la volontà di contrarre matrimonio, Thomas non ha dubbi. Arriva, poi, il momento di Hope e Thomas, per riuscire a convincerla definitivamente, spinge anche il piccolo Douglas a esprimere la sua felicità per le nozze. È evidente che Hope è molto infelice e titubante e si trova di fronte ad una decisione che potrebbe cambiare tutta la sua vita. Quando il suo sguardo si posa in maniera alternata prima su Brooke che su Liam, succede un fatto incredibile che desta molto scalpore: la piccola Phoebe sfugge al controllo del padre e gattona fino a Hope. Arrivata ai suoi piedi, le tira un lembo del vestito e dice mamma. Steffy si affretta subito a chiedere scusa a tutti e a prendere la bambina fra le sue braccia, pensando che la piccola stia chiamando lei, ma Phoebe guarda nuovamente Hope e ripete la parola mamma.



