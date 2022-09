Beautiful/ Anticipazioni 15 settembre: la proposta di Brooke, Ridge è sconvolto…

Beautiful, anticipazioni puntata 15 settembre: Quinn e Carter, ultima notte insieme

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 15 settembre, svelano che Quinn e Carter sono ancora insieme nel loft, ma concordano sul fatto che non possono continuare a vedersi. La Fuller sa che Eric sarebbe andato su tutte le furie se avesse saputo che erano ancora coinvolti. Inoltre, per l’avvocato è un conflitto di interessi dato che rappresenta proprio il patriarca dei Forrester nella causa di divorzio. Proprio in quel momento, Carter riceve una video chiamata da Eric, che per poco non coglie lui e la moglie sul fatto. Vedendolo mezzo nudo, gli chiede cosa stia succedendo…

Intanto, alla casa sulla spiaggia, Paris fa visita a Steffy e Finn per aggiornare la giovane Forrester sui risultati della sua fondazione. Steffy è soddisfatta. Quando poi Hayes inizia a piangere, la sorella di Zoe si offre di aiutare la coppia: inizia a cantare e ciò rilassa il neonato.

Beautiful, anticipazioni puntata 15 settembre: la proposta di Brooke

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester, Brooke e Ridge discutono sull’articolo che elenca i due come co-CEO dell’azienda, un titolo che spetta in realtà a lui e sua figlia Steffy. A quel punto, la Logan propone al marito di nominarla amministratore delegato insieme a lui, almeno fino a quando Steffy non sarà tornata al lavoro dalla seconda maternità. Ridge ne resta quasi sconvolto. La conversazione tra i due rimane però in sospeso quando in ufficio si presenta Eric che è alla ricerca di Carter.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Carter e Quinn cedono di nuovo…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn promette a Steffy un grande matrimonio, ma le chiede se la sua esitazione abbia a che fare con Liam. La Forrester lo rassicura, ricordandogli che il suo ex è semplicemente il padre di Kelly. Inoltre dice a Finn che accetterà di sposarlo solo quando avrà conosciuto i suoi genitori. Davanti tale richiesta, Finn sembra a disagio…

Ridge e Brooke guardano insieme le foto realizzate dal servizio fotografico. Lo stilista scopre allora che la moglie gli ha riservato una sorpresa: quello shooting era un modo per onorare il loro amore. Ridge nota che il titolo si rivolge a loro come co-CEO della Forrester Creations e dice che devono sistemarlo perché quel ruolo spetta a Steffy, e lei non ne sarebbe felice. Brooke, però, gli propone un’idea… Infine, Quinn e Carter, entrambi al loft di lui, cedono di nuovo alla passione.

