Beautiful/ Anticipazioni 16 dicembre: cosa vuole Deacon da Hope? Brooke è preoccupata

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 16 dicembre ci svelano che Brooke e Ridge iniziano a dare di matto perché Deacon dovrebbe essere in prigione. Liam decide di chiamare la polizia, ma Deacon spiega che è stato rilasciato a causa del sovraffollamento. Insiste che ha avuto molto tempo per pensare e dichiara di essere cambiato. Brooke e Ridge non gli credono e cercano un modo per cacciarlo di casa. Hope protesta dicendo che suo padre non ha semplicemente deciso di venire qui, bensì l’ha invitato!

Thomas è stupito dalle doti canore di Paris e così lei gli racconta come ha iniziato a cantare in chiesa e in coro e una volta aveva anche una gruppo composto da sole ragazze. Thomas chiede come ci si sente a cantare con così tanta profondità. Paris spiega che è come aprire il suo cuore e la sua anima; è davvero difficile da descrivere, ma in qualche modo la fa sempre sentire meglio e più leggera. Thomas la ringrazia per averne parlato e la invita a cantare al prossimo lancio di Forrester. Quando cade un file, entrambi si chinano per prenderlo e si toccano le mani…

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester, Brooke e Ridge sono sbalorditi dal fatto che Hope abbia invitato Deacon lì. Lui ribatte di essere cambiato, ma la Logan teme che ne approfitterà; soprattutto se ricomincia a bere. Deacon chiede tempo per dimostrare di essere una persona nuova, ma né Brooke né Ridge gli credono. Liam vuole che Hope dica a suo padre di andarsene, ma lei non può mandarlo via: è suo padre! Hope poi spiega di aver avuto contatti con Deacon mentre lui era ancora in prigione e di avergli scritto molte lettere – che lui mostra ai presenti…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy e Thomas sono meravigliati dalle doti canore di Paris, e Zende si sente molto fortunato ad avere una fidanzata così speciale. Thomas appare geloso della coppia perché sta sviluppando un certo interesse nei confronti di Paris. Intanto, Hope ha organizzato una serata a casa sua e ha invitato, a sorpresa, anche Deacon! Brooke, Ridge e Liam, presenti alla cena, sono sconvolti, e cominciano ad esortare la giovane a chiamare la polizia per farlo arrestare. Nessuno di loro sa però il motivo per cui Deacon è stato rilasciato, ossia che c’è stato un sovraffollamento in carcere e Hope ha colto l’occasione per invitare suo padre a cena.











